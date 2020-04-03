如何制定喂养时间表，才能保证妈妈夜间休息？

在给宝宝喂养的时间表上，很多新手父母总是一头雾水。到底间隔多久喂一次，每喂一次又需要多长时间。仿佛自从生了娃，每天都在喂奶和去喂奶的路上，连睡觉的时间都没有。

有妈妈说，只要宝宝饿了就喂，喂到他们吃饱就行了。也妈妈人说，婴幼儿最好按时喂养，比如新生儿每天隔2-3个小时，就要喂一次了。其实不管是按需喂养，还是按时喂养，这么频繁的次数还是会叫妈妈们大喊崩溃。那么，到底如何喂养才能提高妈妈的休息时间呢？

和宝宝一起睡，减少夜奶难度

有专家建议，如果宝宝夜里有吃奶的习惯，妈妈就要把宝宝的婴儿床放在大床旁边，这样喂奶的时候更方便。

其实不管母乳喂养还是人工喂养，夜奶都会影响父母的睡眠。但是，如果把宝宝放在自己的床边，夜间喂奶的难度就要小很多。即使宝宝饿着哭醒，你也可以在“半睡半醒”的情况下，把乳头塞到他们的嘴里，然后让自己继续能得到休息。

宝宝多久会饿？要遵循儿科医生的喂养建议吗？

每个宝宝的喂养时间点，都是根据他们自身的需求来决定的。一般来说，足月以后的健康婴儿，每隔几个小时就会醒来一次。即使你给他们制定好了喂养时间表，也派不上大用场。

相反，如果宝宝有健康问题，或者妈妈母乳不足，建议给他们按时安排喂养时间，在保持宝宝身体营养所需的同时，也可以刺激乳房分泌奶水。当然，一旦你开始按时给宝宝喂奶，自然也会发现自己的奶水越来越丰富。

不少妈妈反映，自己家的宝宝会在白天，或者晚上的某个时间段会频繁地吃奶，但其他时间好像又没这么多的需求。其实不管宝宝少吃多餐，还是多吃少餐，只要生长发育正常，都属于正常现象。

当然，婴幼儿的喂养过程中，也只有出生第一年才会按照儿科医生的建议喂养。等宝宝稍微大一些，大多数妈妈都会主动更改喂养计划以满足他们的需要。尽量一次性让宝宝吃饱，因为缩短喂养时间只会让孩子更频繁地要求吃奶。

早产喂养更费心，建议制定喂养时间表

通常来说，新生儿时期每天进食8-12次是比较正常的。但如果是早产儿和某些特殊的新生儿，每天吃奶的次数达不到要求，妈妈就需要跟踪喂养情况，以确保他们的体重正常增加。

很多妈妈无法判断宝宝是否饥饿，其实烦躁、翻滚、哭闹、吮吸手指等，都是宝宝饿了的表现。如果有些早产宝宝睡眠的时间比较长，又不主动进食。妈妈最好制定一张喂养时间表，并按照时间逐个调好闹钟。只有让早产儿按时进食，才能确保他们的体重能追赶正常宝宝。随着宝宝肠胃的发育，早产儿的喂养方式也会变得正常。就连两次喂奶的时间间隔，也会慢慢增加。

可以尝试断掉夜奶

夜间频繁给宝宝喂奶，会严重影响自己的睡眠质量，于是有些妈妈在宝宝9个月的时候，就实施了断奶计划。

专家建议，除非夜奶这事真的已经威胁到了妈妈的身体健康，否则建议宝宝1岁后再执行。如果妈妈和宝宝都已经做好了准备，那么断夜奶这事做起来也就事半功倍了。反之，如果只是妈妈单方面决定给宝宝断奶，但孩子身心都还没做好准备，那么夜间依然会被孩子吵醒。

当然，有些妈妈提高了白天喂奶的质量，并且在宝宝睡前再喂一次，这样也可以减少夜奶的次数。研究表明，如果宝宝在吃奶的时候不分心，会比平时多吃25%左右。想要提高宝宝喂奶质量，建议选一个安静一些的环境。

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