如何预防儿童被意外伤害？家长要特别留心这几点

虽然每个父母都望子成龙、望女成凤，但只有先确保孩子的人身安全才能实现，否则再美好的愿望也会化为乌有。

虽说天有不测风云，意外可能随时降临，但我们作为孩子的监护人，仍然需要防护于未然。那么，面对生活中各种意想不到的意外，到底采取什么样的措施，才能尽可能地保护孩子的安全呢？

1.使用安全座椅

虽然在欧美大多数国家，儿童使用安全座椅出行，已经被纳入法律范围。但在中国，依然有很多家长没有重视这个问题。

建议从婴儿时期，就给宝宝使用安全座椅，直到他们能独立使用安全带。只有把他们安全地固定在安全带中，才能避免意外发生时给他们最大保护。

2.避免使用过期婴儿用品

很多家总觉得，只有服用了过期的奶粉、辅食、营养品等入口食物，才会给宝宝造成一定的伤害。其实除了食物之外，像过期的洗护用品、以及不牢靠的安全座椅、婴儿车等用品，也会伤害到宝宝。

3.保持睡眠区安全

如果家长或者保姆不在旁边，不要把玩具或者纸尿裤等物品放在床上。婴幼儿都比较好动，这些物体会增加他们窒息的风险。

4.将有毒化学物品锁好

父母要告诉孩子家里有什么化学物品，以及它们和食物、以及毒药之间的区别，禁止孩子去碰触。此外，家长也要把有毒性的化学物品放在儿童无法触及的地方。

5.运动时避免身上有配件

当孩子们在操场上时，家长要把他们身上的配件取下来。比如围巾，钱包，项链和衣服的束带等。不管在操场还是公园，最好让让5岁以下的宝宝远离较大的儿童，避免被撞倒。

6.游泳时借助游泳圈

为了培养孩子的兴趣爱好，很多家长都会带他们去学游泳。不过，每个孩子的水性不同，家长要确保孩子在水中的安全。初次下水的时候，最好能借助游泳圈来缓解恐惧。

7.确保骑行安全

春秋季节，很多孩子都喜欢骑上心爱的单车出去玩。其实不管是骑自行车还是玩滑板，家长除了要确保器具安全之外，还应该给他们佩戴合适的头盔和护膝。

8.被欺负要及时告诉家长

很多内向或者个子矮的孩子，在幼儿园总会被其他小朋友欺负。家长有责任告诉孩子，如果在外面被别的孩子欺负，不要毫无顾忌的反击，一定要及时告诉老师和父母。

9.不要和陌生人说话

鉴于总有孩子被拐的新闻，家长除了要做好看护工作之外，也要叮嘱孩子不要跟陌生人说话。同时还要记住，不要随便吃陌生人给的东西，更不能带陌生人回家。

10.吃饭要细嚼慢咽

婴幼儿时期，孩子的吞咽能力还没发育完善，父母每次给宝宝的食物，要尽量大块，让宝宝慢慢啃咬。避免给孩子花生米、黄豆粒等小颗粒食物，以防呛到气管。

当然，孩子大一点的话吃东西也要细嚼慢咽，这不但有助于消化，还能防止窒息的可能。

11.剧烈运动之前要热身

都知道加强运动，有助于强身健体。不过不同的运动，需要不同的预防措施。所以带孩子做某种运动之前，最好先了解清楚这些运动的保护措施，比如先教孩子热身和伸展运动。

12.教孩子遵守交通规则

每次带宝宝出门，除了告诉他们过马路要注意安全之外，还应告诉他们如何遵守交通规则。比如红灯停、绿灯行，黄灯亮了等一等的口诀，坚决不闯红灯。

13.远离可能会烫伤的环境

其实烫伤这种意外，在生活中还是比较常见的。建议家长让宝宝远离家里的热水、滚烫的热饭热水等，让宝宝远离可能会发生烫伤的环境。如果不慎烫伤，第一时间用冷水冲，使其降温。

14.学会心肺复苏方法

学会心肺复苏术，在关键的时刻可以救命。如果孩子突然急性病症，在救护车还没到来的时候，家长可以使用心肺复苏术救急。

生活中的意外很多，有专家统计大概具有280多种，其中惨痛的教训让父母措手不及。我们除了要给孩子营造一个相对安全的环境之外，还要教他们学会如何保护自己，关键时候学会逃生和现场救急的方法。

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