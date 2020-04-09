这样应对分离焦虑，简单又有效！

分离焦虑，是儿童发育过程中比较常见的现象。尤其是宝宝开始和其他孩子，以及其他看护人相处的时候，便真的觉得每天相处的人，才最能给自己安全感！

什么是分离焦虑？

目前来说，分离焦虑症的病因尚未确定，但有些方法可以把照看者的压力降到最低。

生活中，我们发现只要宝宝转身，能看到隔壁房间的妈妈，他们便会很高兴的爬过去。这时候，如果有其他人要把他们抱走，宝宝一定大哭大闹不会离开。这种不愿离开熟悉照看人的现象，就是我们平时所说的分离焦虑。

通过对很多有孩子的家庭调查，我们发现如果孩子从小经常被很多人交换照看，那他们则更能适应新的情况。因为他们不但可以父母那里得到安慰，还可以从爷爷奶奶、外公外婆、甚至保姆那里得到庇护。

能独自玩耍的孩子，不易出现分离焦虑

有研究表示，那些经常可以独自玩的孩子，也很少出现分离焦虑的情况。当父母把他们独自放在婴儿床或摇篮中时，他们反而找到一些自我抚慰的技巧。家长们需要注意的是，只要宝宝没有出现饥饿、尿湿或者身体不适的情况，即使哭闹也不用及时安抚。

有些会自我安抚的宝宝，其实他们一个人的时候并不会感到害怕，也不期望别人来“打扰”他们。如果你把孩子单独留在房间，你会发现他们一个人也可以玩的很好，甚至有时会自己跟自己说话，不由自主的唱歌等等。

简单五步，轻松告别孩子分离焦虑

有些孩子，在和父母分离的时候会感到焦虑。同样，当父母看到孩子因为分别而哭泣的时候，自己也会有焦虑的情绪。有时候，父母自身的不安全感也会加重孩子的分离焦虑。

不过为了最大程度地减少孩子的分离焦虑，请建议家长试试以下五个步骤，让孩子的每一次分离都能放轻松！

1.安排宝宝上早教课

现在城市都有很多早教课，妈妈可以带宝宝上早教班，让他们在那里认识更多的人和事，学会如何跟其他宝宝交朋友。

2.经常带宝宝出去玩耍

每天饭后可以带宝宝在小区里转转，这样不仅可以让他们见识更多的外部环境。而且还可以认识更多的人，鼓励宝宝和其他小朋友互动。

3.给孩子建立一个安全房

可以在家里给孩子建立一个围栏，让孩子练习爬行或走路，如此反复进行。这种训练的目的，是让孩子知道你永远是他坚强的后盾。

4.控制好自己的情绪

很多时候，并不是宝宝离不开父母，而是父母离不开孩子。建议父母学会控制自己的情绪，不要把自己的焦虑情绪带给宝宝。

5.父母要学会放手

在照顾宝宝吃饭、睡觉这件事情上，很多父母都亲力亲为，总担心别人照顾的不够周全。其实，如果孩子越多的接受其他家庭成员的照顾，心理的安全防线也会越低，分离焦虑的情况也会越少。

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