不用电子屏幕，也能让孩子安静的七种方法

你可能会在脾气暴躁的时候，很想对哭闹的宝宝一顿狂揍。然而当你哄不好的时候，只能给他们打开手机或电视屏幕看动画片。建议父母不妨试试这些方法，可能比用电子屏幕更能分散孩子的注意力。

有网友说，在儿子6岁的时候，他就在自己的床下藏了一个万能宝箱。里面装满了各种各样的宝藏，以及可以帮他安抚情绪的小宝贝。比如一条小毯子，一个球，甚至一个镶有黄色水的亮片瓶子。让人惊讶的是，孩子看到这些东西，居然会出奇地平静下来。

为了帮父母找到安抚宝宝的方法，我们咨询了不同类型的育儿专家，以寻求最佳安抚方式。下面，就让我们一起来学习一下吧！

1.行为学家：做面镜子

这是一种防止不安感升级为完全适合的技术。杜克大学医学院精神病学和行为科学教授罗宾·古维奇博士说：“孩子遇到挫折的时候，常会把问题复述给自己。”。

如果孩子大喊，“今晚数学老师布置了很多作业。”父母与其用“嗯”或“是的”来表示，倒不如认同孩子的看法，表示“今晚的确有很多作业，但我知道你数学很棒，肯定很快就处理完了。如果遇到难题，爸爸妈妈也会帮你解决的。”

这种应对方式，不但认同了孩子的挫折情感，而且不会让孩子更加愤怒和不安。

2.育儿博主说：玩脑力游戏

有育儿博主表示，孩子哭得很厉害的时候，有时候根本听不到父母在说什么。如果出现这种状况，家长做一些意想不到的事情来吸引他的注意。比如关掉灯，跳上跳下，或者和孩子低声说话。

如果发现孩子正在听你说话，那就先让他说出五种蓝色的物体，然后再触摸其中的三种。这种方式可以帮助他从大脑的情感部分转移到逻辑区域，然后再逐渐冷静下来。

3.瑜伽教练说：传递积极的情绪

当发现宝宝的嘴唇开始颤抖的时候，父母大声发出“om”可以帮助他们止住眼泪。当你和他进行眼神交流，并摇晃他的时候，可以握着他的手，并用他的胳膊轻轻地打个圈。当你教大一点的孩子学唱歌时，这个方法也同样适用。

唱歌就是基于这种理念，我们发出的每种声音，都会产生影响身体特定部位的振动，而“ om”则会在心脏中产生共鸣，让人有想要安静的感觉。

4.治疗师说：给孩子新的拥抱方式

著名焦虑治疗师认为，父母的拥抱是最好的安慰方式。但是，如果父母发现孩子离开自己时，开始感到伤心或焦虑，那么下次见面时，可以张开手臂给他们一个安慰的拥抱。

也可以让孩子假装吹几次蜡烛，然后双臂交叉放在胸前，指尖正好位于锁骨下方并指向脖子，就好像在给自己一个拥抱。然后闭上眼睛，用手指轻轻拍打，从右到左交替6到8次，同时做缓慢呼吸。孩子可以重复这个动作，直到感觉情绪有多好转。缓慢的左右刺激，有助于大脑减少情绪困扰的神经网络。

5.瑜伽教练还说：用腹部呼吸

当你看到你的孩子很沮丧时，你可以告诉他深呼吸。比如教给他们 “腹式呼吸”的方法，让他们在情绪激动的时候做。

如果你有一个正在蹒跚学步的孩子，可以举起一个手指，让他想象自己在深呼吸并吹泡泡。当他长大一点，告诉他假装他的肚子是一个气球，他需要通过鼻子呼吸以使其充满空气。如果你能看到他的肚子开始膨胀，说明他的做法是正确的。

当然，如果这么做不起作用，还可以让孩子举起手臂在头上画一个大圆圈，就好像他是气球一样，她需要吸气直到它“充满”为止，然后可以通过鼓掌让空气“弹出”。

深呼吸会触发副交感神经系统，从而起到安抚作用。当孩子呼气时会释放二氧化碳，负面的情绪也会随之溜走。

6.针灸师说：按压宝宝的镇静点

美国儿童医生表示，如果把孩子抱过来之后，他们依然在哭闹。这个时候可以使用新生儿重症监护室和急诊室使用的穴位按压技术来安抚。

用手指沿着宝宝耳朵顶部的曲线，直到感觉到一个凹痕。然后以较小的圆周运动，轻轻摩擦这个地方，每次持续5到10秒。接下来，再到他肘部的内折痕处，把手指滑到孩子最靠近身体最近的边缘。轻轻地摩擦压力点10-15秒。在两边的耳朵和肘部之间相互交替，直到孩子安静下来。这种方式可以清除“能量通道”中的阻塞，释放让人舒适的内啡肽。

7.心理学家说：让孩子冷静下来

临床心理学家博士表示，温和的喷水可以让宝宝保持凉爽。家长可以用一块湿毛巾，或者用手指蘸点冷水，轻轻地抚摸宝宝的脸部。这种通过降低体温的方式，也有助于减缓孩子的心率，帮助他平静呼吸。

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