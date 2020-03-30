BB什么时候开始喝水？90%家长都喂早了

我们都知道“水是生命的源泉”，人体一旦缺水，就会影响身体健康。尤其是大汗淋漓的夏天，大家每天都会喝大量的水来补充身体所需。但是对于婴幼儿来说，过早的喝水并不是什么好事，反而会影响身体发育。

母乳的宝宝，不需要补水

其实母乳的宝宝，也并非不需要补水。只是儿科医生建议，不要给六个月以内的宝宝喝饮用水或纯净水。因为这个月龄的宝宝，可以通过喝母乳来满足体内水分所需。而母乳中，超过80%的成分都是水。

当然，依然有些新手妈妈不知道，为什么不能给孩子喝白开水。这是因为宝宝的胃很小，水分会很容易填饱他们的肚子。而想要宝宝正常发育成长，每次喂养都应该获取相应的营养。

人工喂养的宝宝，可适量补水

跟母乳喂养的宝宝不同，吃配方奶粉的宝宝是可以适当补水的。因为人工喂养的方式，会增加婴儿新陈代谢的压力。如果宝宝摄入适量的水分，可以帮忙把代谢的物质排出体外。

特别在在容易出汗的季节，或是宝宝上火、小便发黄的时候，家长更要及时给他们补充水分。不过给宝宝喂水的时间，最好放在两顿奶之间。

纯母乳喂养的宝宝，添加辅食后要喝水

即使是纯母乳喂养的宝宝，在添加了辅食之后，也要开始喝水了。这是因为摄入的辅食营养，需要靠水分输送到人体各个部位，更需要水分来促进新陈代谢。

随着宝宝逐步成长，添加的辅食种类和数量也会越来越多。与此同时，他们的活动量也是逐渐增大，补水也就显得尤为重要。

喝白水，是最好的补水方式

儿科专家建议，如果宝宝的体温不高，也可以通过喝水来调节体温。不过不建议给宝宝饮用矿泉水和纯净水，因为会加重他们的肾脏负担。

最适合宝宝体质的还是白开水，如果宝宝刚开始对白开水有抵触，家长可以给他们准备一些蔬菜水或果汁。如果是市面上买的果汁比较浓，建议稀释一些再喂给他们。比如有味道的胡萝卜水、橙子水、苹果水等，都能让宝宝主动“开金口”。除此之外，除非医生特别建议，否则不建议给宝宝喝其他功能饮料。

如何培养宝宝喝水好习惯

知道了宝宝什么时候可以喝水，那么又该如何培养他们喝水的习惯呢？

宝宝6个月以后，可以在两顿奶粉或两顿辅食之间喂水，这样会让发宝宝慢慢习惯没有味道的白开水。让宝宝接受白水的味道很重要，如果宝宝非常强烈地拒绝，家长也没必要一味地强求。

虽然有些宝宝不爱喝水，但是家长需要知道，大多数宝宝在起床后、洗澡后和运动后，都会渴望喝水。这个时候建议把握时机，即使给他们准备好开白水，以及他们喜欢的水杯，并且表演喝水的过程，让他们有样学样。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)