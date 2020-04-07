天热了，宝宝的防晒你做好了吗？

孩子需要一些阳光来帮助身体制造维生素D，这对于强健骨骼很重要。但长时间无防护暴露在阳光下可不好，因为阳光中的紫外线会导致皮肤损伤、眼睛损伤、皮肤癌和免疫系统减弱。所以，大家可要做好孩子的防晒工作哦~

孩子的防晒需要在一年中的不同时间和一天中的不同时间进行改变。这是因为紫外线(UV)辐射在一年中都会随着季节的不同而变化。紫外线辐射水平在上午9点到下午4点之间最高。如果孩子在紫外线辐射水平为3级或以上的时候晒太阳，就需要防晒。天热时，最好早晚去操场、公园或海滩。

利用遮挡物



树荫可以保护你和孩子免受紫外线辐射。但是紫外线仍然可以在阴凉处照射到身上。所以即使坐在阴凉处，也要确保你和孩子穿着防护服，包括太阳镜和宽边帽。在任何裸露的皮肤上涂抹防晒霜。

如果你用的是婴儿车，用遮阳布遮上。另外，一些婴儿车的顶棚可以调节，随着太阳位置的变化，顶棚可以移动并提供遮阳。如果你找不到树荫，用伞或遮阳板。在你开车的时候，一定要在车里装上遮阳帘，这样可以贴在侧窗上保护你的孩子。

即使不是晴天，也可能暴露在紫外线辐射下，也要注意防晒。

记得穿上防护服

当为孩子寻找防晒服时，需要考虑以下几点：紧密织物有助于保护孩子的皮肤免受阳光的伤害。把织物举到阳光下，看看有多少阳光透过。如果织物能让很多光线通过，它也可能会让很多紫外线通过。长袖和长裤可以遮盖更多孩子的皮肤。

帽子必不可少

帽子可以保护孩子的脸、脖子和耳朵免受太阳紫外线的伤害。建议找一顶软帽子，这样孩子在戴着它的时候仍然可以舒服地躺下。如果有带子，可以帮助孩子把帽子固定在头上。你可以在宝宝的头后面系上带子，或者修剪长长的带子，这样它们就不会有窒息的危险。

许多宝宝不喜欢戴帽子，请不断尝试，最终让帽子会成为孩子日常生活的一部分。

防晒霜也要擦

使用防晒系数(SPF)30或更高、广谱、防水的防晒霜涂抹在孩子的脸、手和任何其他没有被衣服覆盖的部位。一定要使用足够量的防晒霜——很多人使用的不够，所以他们得不到所需的保护。在出门前至少20分钟涂一次防晒霜，每两小时涂一次（即使包装上写着四个小时）。还有，确保防晒霜在有效期内使用，并将其存放在30°C以下阴凉处。

最后提醒大家，请记住，防晒霜可以过滤紫外线，但不能完全阻挡紫外线。你需要寻找阴凉处，让孩子也穿上防晒衣。

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