BB多大能吃米饭？老吃米饭好不好

我们都知道，宝宝的第一口食物往往选择米粉，尤其是富含铁和钙的米粉。话说回来了，那宝宝什么时候可以吃米饭呢？

宝宝什么时候可以吃米饭？

家长在给宝宝吃任何固体食物（包括米饭）之前，宝宝都需要满足以下标准：

在没有任何支撑的情况下，能具备自己坐直的能力

失去了舌头挤压反射功能，也就当食物送到口中时，不会用舌头顶出来

想要食物吃，并具备把食物放在口中的能力

准备咀嚼

大多数婴儿具备这些能力的时候，大约6个月大的时候。在此之前，宝宝所吃的母乳或配方奶粉，也只是能为他们提供营养，并不会锻炼咀嚼和消化能力。

在物质匮乏的那个时代，大人觉得宝宝的第一口食物并不一定是淡口味，也没有必要单独制成泥状。就算刚发明米粉的时候，大人也是直接拿过来喂给6-12周大的宝宝。在现代父母的眼中，是绝不应该这么做的！

除此之外，在以前那个年代，想冷藏技术不够成熟，像面包、饼干或罐头食品，也是非常受欢迎的。虽然现在冷藏已经不成问题，但我们还是习惯吃这些食物。

6个月大的孩子能吃米粥吗？

当宝宝六个月后，除了要给他们吃母乳或配方奶粉之外，还要补充一些富含铁的食物，因为他们体内的铁元素，已不能满足身体所需。尤其是出生时立即剪断脐带的宝宝，更是如此。据统计，宝宝大概有三分之一的血液在胎盘中，太早切断脐带意味着宝宝将得不到这些血液，以及其中所含的铁储备。要知道，铁元素对大脑发育和红细胞的产生非常重要，是宝宝身体发育不可缺少的元素。

所以，对于这个阶段的宝宝来说，最重要的是能够获取天然且易于吸收的铁和锌。想要获得这两种元素，肉类是主要来源。 不过对于12个月之前的宝宝来说，母乳和配方奶粉依然是他们食物的主要来源。

如果宝宝4个月开始吃辅食的话，那么六个月的时候是可以吃大米粥的。只是米粒的柔软度要适合他们肠胃消化。当然，如果有可能的话，建议父母先给宝宝尝试一下富含铁和钙的食物，比如富含铁的米粉。

9个月的宝宝可以吃米饭吗？

如果宝宝6个月大就可以吃烂米粥，那9个月的时候吃米饭基本也没什么问题。不过需要提醒家长注意，每个宝宝肠胃发育的成熟度不愿意，家长要根据自家宝宝的情况，适量喂养。他们发育成熟，就可以吃固体食物。

给宝宝吃米饭有危险吗？

作为新手爸妈，我们每给宝宝添加一种新的食物时，总是很伤脑筋。尤其是当我们听到很多关于宝宝被葡萄、花生米等呛到的时候，更是吓出一身冷汗。可葡萄还可以给宝宝切成两瓣，难道也要把米粒切开吗？

其实，当宝宝6个月以后，身体各器官已也做好了吃固体食物的准备，所以吃米粒不会有窒息的危险。不过即使如此，在宝宝吃饭的时候，家长也一定要做好监护工作。如果依然不放心，最好咨询儿科医生或者营养师。

宝宝吃白米饭，对身体好吗？

米饭，算是世界范围内比较常见的食物了，更是我们一日三餐的注释。那么宝宝适合吃白米饭吗，对身体有什么好处？

讲真，虽然米饭可以暂时填饱肚子，但不管对于成人还是孩子来说，都不是真正健康的食物。首先，它的主要成分主要是砷、淀粉和碳水化合物，营养成分很少。家长可以选择其他的食物给宝宝吃，而且还不会升高体内血糖。

因为宝宝主要以喝奶为主，很少吃固态食物。建议家长在给宝宝添加这些食物的时候，应该选择更有营养的种类，比如富含铁和锌的那些。

水稻中的砷，不利于身体健康

有研究表示，大米中的砷含量令人担忧，所以不建议家长给宝宝喂养大米，包括由大米做成的其他食物。

砷是种天然元素，主要存在于水、空气和土壤中，但可能和皮肤癌、肺癌、肝癌、肾癌和膀胱癌等疾病密切相关。如果出现暴露情况，也可能会导致孕期危险或胎儿发育问题。

之前，美国儿科学会发表了一份声明，称大米中含有大量的砷。因为大米在生长过程中，很容易从土壤和水中吸收砷。尤其是糙米，砷的含量更高。如果家长给宝宝喂米粉或大米，建议把分量降到最低。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)