别急着抱！宝宝一时哭闹并不会影响成长

华威大学的研究人员发现，宝宝从出生到18个月大，偶尔“哭闹”不会对他们的行为发展或依恋产生不利影响。除此之外，他们还发现宝宝在18个月的时候，如果家长短时间放任他们哭闹，持续的时间反而更短，哭闹的次数也会更少。

宝宝哭了，要不要抱起来哄

在众多母婴网站上，几乎所有的新手父母都会有一个疑惑：当孩子哭闹的时候，大人是及时抱起来哄，还是任由他们哭闹呢？如果立即干预，会不会养成不良的习惯；如果放任不管，会不会影响宝宝正常发育。

针对这个问题，华威大学的研究人员表示，大多数新手父母的处理方法都没有科学依据。为了帮更多的新手父母解决这难题，他们在18个月内追踪了178名婴儿及其妈妈，并反复评估了父母在婴儿哭泣时是立即进行干预，还是让婴儿哭几次或经常哭泣。通过调研，他们发现宝宝从出生到18个月期间，正常的哭闹对他们的发育几乎没有影响。

在追踪的过程中，研究人员分别在宝宝足月、3个月、6个月和18个月的时候，用影像记录父母离开之后，他们“哭闹”的时间和频率。通过研究和反复评估，研究人员发现让婴儿在足月时哭几次，到3个月的时候，哭闹的时间会逐渐缩短，等18个月的时候会再更短一点。

宝宝哭闹，没必要及时干预

很多人都觉得，父母一离开宝宝就哭闹，大多是宝宝对父母过于依赖。不过这只是其中引种因素，主要原因是大多数父母，在宝宝哭闹的时候迅速进行了干预。但在本次研究中，发现三分之二的父母，会根据婴儿的需求变化来调整育儿方式。也就是说，从宝宝一出生，家长就开始人为地进行干预。不过好在随着宝宝年龄的增长，父母会对他们哭闹的原因做出判断，然后看他们是否能自己停下来。

父母这种差异性的反应，会让宝宝逐渐学会如何调节白天和黑夜。华威大学心理学系的Ayten Bilgin博士说，大约在50年前，有关人员就已经做过研究，就是看让宝宝哭闹是否会影响正常发育。当时，研究人员记录了那个年代的英国父母，在对待宝宝哭闹时所采取的不同应对方式。

最后专家得出的结论是，在宝宝哭闹这件事情上，我们应该给父母和宝宝更多的鼓励。因为宝宝一时哭闹，并不会影响他们的成长。但在生活中，大多数父母一看到宝宝哭闹，就会及时抱起来哄。建议家长在对宝宝哭泣进行干预之前，最好稍等片刻，这样可以让孩子有机会学会自我调节。

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