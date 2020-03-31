学会这几个锦囊妙计，宝宝春季快速长个

孩子的成长备受家长关注，每个妈妈都希望自己的孩子能拥有让人艳羡的大长腿。虽然孩子的身高主要取决于遗传，但如果能在营养和健康的生活方式上多加注意，也能让孩子“基因突变”。

合理的饮食方式

1.饮食要健康

健康且营养辅食的饮食，可以助力宝宝生长发育。平时一日三餐，最好要以新鲜蔬菜，水果和瘦肉蛋白质为主。比如，每餐都有一盘新鲜的蔬菜，四分之一的瘦肉蛋白质，以及四分之一的碳水化合物等，再加上少量的零食、蔬菜和低脂乳制品。

通常，我们所说的瘦肉蛋白，主要包括鸡肉，火鸡，鱼，豆类，坚果，豆腐和低脂乳制品等。而复杂的碳水化合物，以全谷物和淀粉类蔬菜为主，例如土豆。

2.适当补充营养剂

当然，如果宝宝饮食均衡健康，是不需要额外补充营养剂品的。但如果孩子存在挑食、偏食等问题，最好在医生的建议下，服用钙和维生素补充剂。

补充剂可以满足孩子的营养需求，尤其是钙、维生素A和D特别重要，因为它们可以帮助孩子在长高的道路上走的更远。

改变生活方式

1.保持良好姿态

其实，良好的坐姿和站姿，并不能让孩子长高，但至少可以让他们看起来更挺拔一些。

比如，走路时，最好要保持背部挺直，向后滚动肩膀并向上倾斜下巴。坐着时，也要伸直背部，向后滚动肩膀，直面向前方。家长经常让孩子照着镜子检查自己的姿势，有助于让他们养成良好的习惯仪表习惯。

2.坚持锻炼

每天带着孩子运动30分钟，也有助于强化骨骼和肌肉。很多人都以为，坚持每天锻炼有助于身体健康，其实也对长个子也很有利。

家长可以带着孩子，选择一种他们比较喜欢的运动，每天坚持锻炼。例如，参加体育运动，参加舞蹈课，长途散步，跳绳、打篮球或滑冰等。

3.良好的睡眠习惯

相对于饮食来说，其实良好的睡眠习惯，也有助于长个子。很多孩子都有晚睡的习惯，其实这并不利于长身体。因为夜间是生长激素发展高峰期，只有充足的睡眠时间才能保证生长。

那么，每天睡几个小时才能保证成长呢？

2岁及以下的孩子需要13-22个小时（新生儿建议18个小时）。

3-5岁的儿童，需要11-13个小时。

6-7岁的儿童，需要9-10个小时。

8-14岁的孩子，需要8-9岁

15-17岁的青少年，需要7.5-8个小时。

18岁及以上的成年人，需要7-9个小时。

4.别让疾病阻碍生长

如果孩子感觉不适，要尽快寻求医生治疗。如果病情严重，孩子的精力将会放在身体健康方面。像甲状腺功能减退，生长激素水平降低，特纳综合症以及严重的医疗等疾病，都可能会阻碍孩子的身高增长。

当然，如果疾病及时得到控制，而且营养、睡眠和运动都妥善安排，孩子的身高仍然可以追赶上其他小伙伴。

科学合理的运动方式

除了饮食和睡眠之外，合理的运动也是孩子长高的重要途径。比如跳跃性或者伸展性的动作，都有助于增高。

1.双腿双臂拉伸

仰躺在运动垫或地板上，把手臂伸到头顶上，并尽可能伸展。同时，双脚也尽可能伸展，并保持10秒钟，然后放松。虽然这不会使骨骼长大，但可以通过压缩脊椎使身高增加2.5到7.6厘米。

2.仰卧时做上半身扭转动作

躺在地板或者瑜伽垫上，把身体神展开，双手合十，然后将手臂向左缓慢降低约45度，以扭曲上身。按住2-3秒，然后旋转到另一侧，继续左右旋转5次。每天坚持这样做，有助于拉长脊椎。

3.跳跃性运动

跳跃性和伸展摸高的动作，也有助于宝宝身高。比如我们平时多说的跳绳、打篮球、跳远、玩单杠等运动，也能起到拉伸骨骼和脊椎的作用。

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