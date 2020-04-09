新生儿哭闹太闹心？可以试试这些安抚方法

第一次听到婴儿的啼哭，那种激动真是无语言表。这不仅代表宝宝自己初次为人父母，也标志着他们的肺部非常健康。但是时间一长，宝宝的啼哭只会让父母紧张或闹心。

我们都知道，孩子啼哭的原因很多，可能因为饥饿、尿湿、疲倦、身体不舒服，或需要父母的关注和安抚。不过很多父母往往搞不清楚，孩子哭闹的具体原因，这就给安抚工作带来很大的困难。

不过无需担心，虽然没有一种安抚方法适合所有的孩子，但每个父母都能找到最适合自己孩子的那种。除此之外，家长还可以试试以下这些方法。

○ 动起来

对于婴儿而言，在妈妈的肚子里呆了9个月，其实就像住在一个移动房屋中。即使妈妈睡着的时候，身体也在移动。所以当宝宝静地躺在摇篮里的时候，还会感觉很陌生，而轻轻摇晃会使他们更舒服。

1.抱着摇晃

将婴儿放在手臂中，双脚站立的距离略大于与臀部相同的宽度，然后在臀部位置前后转。只要紧紧抱着婴儿，摇晃运动就很顺利。如果晃久比较累，可以借助婴儿专用摇椅。

2.荡秋千

婴儿秋千，可以带来舒缓。有节奏的摇晃幅度，有助于让宝宝瞬间平静下来。当然，秋千是专为小婴儿设计的，确保宝宝的安全才是首要原则 。

3.用振动来安抚

洗衣机或烘干机的振动，其实也可以拯救很多父母。将宝宝放在安全座椅上，然后在把他们一起放到洗衣机或者烘干机上，这种震动的节奏也会让他们安静下来。

4.开车

我们经常发现，让孩子安静的躺在婴儿床里，其实很难入睡。但把他们放在婴儿车或者汽车里，很快便能入睡。

5.让爸爸帮忙

有经验的妈妈都说，在安抚宝宝方面，其实爸爸才是硬核。因为他们强壮的手臂可以更快地晃动，抱起来也很用力，给宝宝足够的安全感。

○ 包裹起来

子宫，并不是一处宽敞的房子。但宝宝习惯于在这样温暖、舒适的环境中，把自己紧紧地包裹起来。如果能模仿子宫中的环境，宝宝也能瞬间停止哭闹。

1.用毯子包住

用一条轻薄的毯子舒适地包裹婴儿，把宝宝双臂交叉在胸前，还有奇妙的安抚效果。

2.尝试袋鼠式育儿

爸妈可以脱掉衣服，躺下来，将宝宝靠在自己裸露的皮肤上，然后用温暖柔软的毯子覆盖两个人。这种安抚方法，对早产儿尤其管用。

3.使用背带

这种方法，带娃外出的父母经常使用。把宝宝用背带束腹在自己身上，这种舒适会让他们感到安心。此外，这种方式也方便母乳喂养。

○ 噪音安抚

胎儿在妈妈肚子中的时候，也并不是处于一个安静的环境。他们可以听到母亲心脏的跳动，血液的涌动和胃的运作声。所以，新生儿也不一定要在绝对安静的环境中，才能镇定下来。

1.打开风扇

风扇运行时，柔和的风声是非常动听的，有助于宝宝安静。

2.吸尘器声音

孩子在的时候，父母可以照常做家务。吸尘器发出的噪音和震动，也可以刺激平静下来。

3.发出“嘘”声

“嘘”的声音，特别像婴儿在子宫中听到的声音。家长可以一遍又一遍地，直接对着宝宝的耳朵说。

4.尝试白噪声

任何具有持续声音的机器，其实都具有舒缓情绪的效果。比如海浪声、下雨声、瀑布声等等。

○ 健康问题

胀气也会导致胃部不适。如果怀疑宝宝因胀气而哭泣，可以试试以下方法：

1.将他放倒在膝盖上，然后轻轻揉搓他的背部。

2.宝宝仰卧时，让双腿模仿骑自行车的姿势。

3.如果是肠绞痛，可咨询医生寻求解决“散气”的方法。

4.母乳喂养的孩子，妈妈要检查自己的饮食，去掉洋葱、辣椒、咖啡或其他可能刺激性的食物。

○ 其他安抚方法

如果以上安抚，还不能起到效果，那不妨再试试以下这些技巧。

1.使用奶嘴

美国儿科学会建议，可以给新生儿安抚奶嘴。一些宝宝有很强的吸吮需求，而且大多数宝宝在7个月左右自己放弃奶嘴。

2.带娃出去

周围环境的变化可能会分散注意力，而且足以平息新生儿的哭声。

3.给婴儿按摩

给宝宝做全身抚触，也可以抚慰。

4.调暗灯光并关闭电视

灯光不要太耀眼，电视声音不要太杂乱，太多的刺激会刺伤新生儿的神经。

5.检查房子的温度

如果房间里太冷或者太热，婴儿也是难以入睡。

6.检查宝宝的衣服

如果宝宝的衣物不合身，不透气、不舒适或者太紧身，也会让宝宝哭闹不已。

7.戴上耳塞

爱哭闹的宝宝，一般会在下午傍晚的时候达到高峰。如果哭闹的穿刺声太强，在尝试上述安抚工作后，妈妈可以适当带上耳塞来照看。

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