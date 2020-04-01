如何让宝宝健康喝奶，这几点很重要

为了满足宝宝的营养需求，给他们提供更好的营养，已经有越来越多的妈妈开始在为宝宝挑选奶粉来喂养了。不过在给宝宝喂奶的时候，新手爸妈一定不能掉以轻心，不然将会给宝宝造成一生的影响！

挑选好配方奶粉

母乳喂养条件不足的情况下，就需要配方奶粉来“顶岗”了。那么，到底如何才能给他们挑选一款又健康又营养的奶粉呢，一起来看看。

不过很多宝宝体质很敏感，特别是在遇上了奶粉之后。如果再喝上不合适的奶粉，就会出现便秘、恶心、呕吐等不良状况，妈妈看了也会很担心的。我们大人都不一定受不了这些，更何况是身体较弱的宝贝呢！所以，在给宝宝挑选奶粉的时候一定要万分用心。

宝宝的奶粉分了很多个阶段，一般都是分为1~3个阶段，因为年龄不同，所以给宝宝选择奶粉的阶段也是不同的。妈妈一定要对照宝宝的年龄来挑选，这样营养才能更加均衡。其次，建议选择接近母乳配方的正规奶粉，减少宝宝出现不耐受的情况。

选择安全奶瓶

除了奶粉，奶瓶也是每个宝宝成长阶段中最需要的。它可以帮助宝宝锻炼协调能力，让他们学会自己握东西。其次，也能帮助宝宝更好地吮吸，远离呛奶，吐奶等问题。

不过新手爸妈要注意，给宝宝选奶瓶时留意一下透明度、硬度以及异味问题。优质的奶瓶应该是透明度高的、不易变形并且没有异味的。奶瓶一开始不要买太多，可以先买一个。看宝宝对这种奶瓶的反应怎么样，如果宝宝喜欢，就适当再买点。

确保奶液新鲜

天气渐渐暖和了，不少妈妈又要开始考虑储存奶液的问题了。

有的宝宝急性子，饿了的时候只要没有吃到奶就会哭闹不停，于是宝妈就想到先给宝宝提前调一点奶备用这个妙招。可是如果剩奶或温奶方法不当，很有可能害了自己的宝宝。

需要提醒各位新手爸妈，即使冲的奶液有点多，也不要强迫宝宝一次性喝完。因为这样做，很容易导致宝宝积食或者厌食。剩下的奶液如果没有人喝，建议放到冰箱里保存，而且最好不要超过3个小时，拿出来之后还要用温奶器加热后再喂宝宝。

作为父母，我们最希望自家的孩子能够茁壮成长。但想要孩子茁壮成长，最先关注的还是他们的饮食和发育问题。毕竟只有饮食安排得科学合理，宝宝才能获得充足的营养，抵抗力和免疫力也能得到提高。

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