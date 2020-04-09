给孩子吃肉长个子，不妨试试这道菜！

很多父母都会有一个误区，认为小孩子长个子主要在春夏季节。其实不然，小孩子一旦开始长个子，可是停不下来的。不论处于哪个季节，都应该及时给他补充蛋白质和钙等营养。

如果孩子不吃肉，那就会缺很多营养。所以除了让他们多吃水果蔬菜之外，肉类也是必不可少的。生活中，餐桌上肉的种类非常多，比如猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉等。

♦ 猪肉是一种平和肉，几乎适用所有的烹饪方式，小孩子也能吃。只是现在猪肉的价格实在有点高……

♦ 鸡肉是一种能够补气的肉，富含多种营养，具有滋补养身的作用。对食欲不振和身子骨较为虚弱的宝宝来说，效果也是很不错的。

♦ 牛肉含有丰富的蛋白质和氨基酸，具有提高机体抗病的能力。对生长发育及手术后、病后需要调养的人来说，具有补充失血和修复组织的作用。而且牛肉容易消化，低脂高蛋白，更适合长身体的孩子吃。

♦ 最后是羊肉，既能御风寒，又可补身体，同样适合体虚的孩子吃。

不过在长高的季节，我们最推荐的还要数牛肉。一方面因为价格比较稳定，另外一方面有助于孩子长身体。今天我们要介绍的就是，色香味俱全的豌豆牛肉粒做法。

准备食材：牛肉150克、青豌豆80克、胡萝卜20克、白糖5克、食用油5克、食盐2克、黑胡椒2克、生抽酱油5克、淀粉5克、料酒5克。

具体做法：

1.先把牛里脊切成小丁备用

2.准备好速冻的豌豆和胡萝卜丁

3.把牛肉丁清洗，待血水去除后放进大碗里，然后再放入所有调料。就是我们刚准备好的盐，黑胡椒，酱油，淀粉，料酒和少许油等。

4.放入作料后，最好是用手抓匀几下，腌制20分钟左右。

5.准备一锅水晒开，放入豌豆和胡萝卜丁焯水，加少许盐。

6，焯水到豌豆饱满，胡萝卜鲜亮,，再捞出控水备用。

7.另起锅加油烧热，然后放入腌好的牛肉丁翻炒。炒到牛肉丁变小且没有水分（尽量多炒一会儿），然后再加入适量开水炖煮五分钟。

8.最后把豌豆和胡萝卜丁放进去，翻炒炒匀后再加少许食盐，撒少许黑胡椒粉即可。

孩子长身高，要摄入充足的蛋白质

我们都知道，蛋白质是构成一切生命的主要化合物，也是我们生命的物质基础和第一要素，所以在所有营养素中占首要地位。如果孩子正处于长高季节，一定要补充足够的蛋白质。

当然，含有蛋白质的食物也不只有牛肉一种，我们平时喝的奶制品、畜肉、禽肉、蛋类、鱼虾、豆类和坚果类，都含有高蛋白。孩子只有全面均衡摄入高蛋白食物，才能有助于身高增长！

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