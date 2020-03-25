春天做“这个”给孩子吃，鲜香味美更保暖

春寒料峭时节，温度还是比较低下，所以给大家推荐一道暖身又暖胃的美食，那就是清蒸萝卜丸子。

这是一道特别家常的菜品，天冷做“这个”给孩子吃，鲜香味美更保暖，而且放在过上简单蒸一下就弄好！ 下面，就和大家一起分享这道美食的具体做法。

1.要把萝卜清洗干净，然后去掉首和尾，剩余的部分剁碎后装入到大碗中。

2.用热水提前泡发一些粉丝，切碎后和萝卜混合到一起，最后再加入一把虾皮，相互抓匀待用。

3.往碗中加入生抽与蚝油入味，随后放入面粉搅匀。需要注意的是，面粉的分量不要太多，只要能让馅料团成丸子的形状就行。然后把所有馅料，一个个揉成丸子后摆盘装好。

4.之后起锅烧水，等水烧开之后在放入丸子，记得一定要使用大火隔水蒸，这样蒸出来的丸子非常鲜美，口感也很顺滑。

5.丸子蒸熟之后,可以直接端出来给宝宝食用的。当然，如果大人的口味如比较重的话，还可以搭配一份酱汁，起到增味的作用。

6.酱汁的做法很简单，先准备一个干净小碗，里面加入一大勺生抽、半勺老抽、半碗清水、适量白糖、一勺淀粉，搅匀待用。另外，还可以再切上一点辣椒和蒜末

7.起锅烧油，先爆香辣椒与蒜末，然后将碗中的料汁全部下锅，搅拌翻炒直到汤汁变得浓稠，随后关火即可。

最后直接把料汁直接浇在萝卜丸子上，再撒上一些香菜和葱花，一盘美味就完美地结束了。整个制作过程没什么难度，成品的话口味很好，香气也是特别的足，让人很有食欲，吃起来口齿留香。

萝卜丸子是冷藏还是冷冻

很多人每次会做很多萝卜丸子，不能一次性吃完，想放着慢慢吃。那么，萝卜丸子应该怎么保存？是冷藏，还是冷冻?

1.如果2-3天可以吃完，建议冷藏

储存的时候，建议使用保鲜袋密封好。如果没有保鲜袋，一次性保鲜膜也可以，只要用吹风机将表面吹成真空包装，再放入冷冻箱保存，等吃的时候高温加热即可。

想要口感更好的话，建议把原汤和萝卜丸子一起保存，而且一定要煮透放凉再装起来。

2.如果几天吃不完，就冷冻

有的家庭每次都会做很多萝卜丸子，所以冷冻也是常事。不过需要注意的是，冷冻的时间不要太久，毕竟什么东西放的时间长了都会失去原来的味道，孩子吃起来也不健康。

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