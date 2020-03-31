宝宝每天哭3个多小时，如何缓解最有效？

大多数新生儿，每天都会莫名其妙地哭泣大约一个半小时。很多妈妈都手足无措，其实这这主要是因为他们疲倦、饥饿、刺激不足或过度刺激而导致的，都属于正常现象。

不过，有些婴儿一天要哭三个小时以上，而且很难安抚。这种持续性的哭泣一般在婴儿2-3周时出现，6周左右达到高峰。在2个月的时候逐渐得到改善，3或4个月大的时候开始消失。

一、从宫内到宫外，如何平稳过渡？

其实肠绞痛一词，最早来源于古希腊语，意思是结肠癌。几千年以来，婴儿一哭，人们都以为他们有肠痛。但是，宝宝肠绞痛这种哭泣，其实并非真的疼痛。

一般来说，像雨声、吸尘器或吹风机发出来的白色噪音，都会让宝宝慢慢平静下来。但对于肠绞痛的宝宝来说，根本无济于事。这是因为宝宝出生之后，还没完全脱离宫内的感觉，短时间难以接受新的生活环境。这是一个慢慢过渡的过程，父母应该给新生儿类似子宫内的感觉，比如拥抱、心跳等，让他们逐渐适应。

二、多给宝宝一些抚触

有经验的爸妈都知道，如果给宝宝提供在子宫内的感觉时，他们的哭声会立马停止，一般不超过5秒钟。那么如何才能让宝宝体验到，仿佛在子宫中一样“安全”呢？比如：

经常抚触宝宝，一直到他们可以翻身为止；

将他们放在自己的肚子上，进行按摩，肌肤亲密接触；

让他们趴在自己的肩膀上，让他们逐渐安静下来；

抱着他们轻轻摇摆，体验在羊水中的感觉；

给他们准备一个安抚奶嘴，从吮吸中找到安全感。

新手爸妈需要知道，对于患有肠绞痛的宝宝来说，这种抚触的行为越多，宝宝保持安静的时间就越长。

三、益生菌真的可以缓解肠绞痛吗？

很多父母都以为宝宝出现肠绞痛，一定是肠道消化出了问题，希望借助益生菌来达到缓解作用。

其实不然，益生菌的确有助于调整宝宝肠道环境，但是并不适用于大多数肠绞痛的宝宝。宝宝出现肠绞痛，主要是因为肠壁平滑肌强烈收缩，或者肠内胀气而引起的疼痛，多见于容易激动和兴奋的婴儿。

英国有研究实验表明，不管是母乳喂养还是配方奶喂养的肠绞痛患儿，服用益生菌其实没有多大益处。最终，也只有肠道内缺乏有益菌的宝宝不会哭泣，而其他宝宝没有得到任何改善。

四、如何缓解宝宝肠绞痛

如果宝宝因肠绞痛，出现长时间哭闹不止的情况，家长先用上述抚触的方法来缓解。

但是，如果给他们使用了正确的抚触方法，而依然得不到改善的时候，那就需要重视起来。有时候宝宝长时间哭泣，也不一定是肠绞痛问题，很可能是食物过敏、反酸或疝气等原因。

如何新手爸妈无法判断，宝宝到底是不是肠绞痛，但发现宝宝有发热、脸色苍白、反复呕吐、便血等情况，就要及时送到医院去检查。

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