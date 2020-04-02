宝宝零食黑名单！有些扔了也别给孩子吃！

身边不少妈妈都很反感让宝宝吃零食，在他们眼中，总觉得零食不健康而且没有营养，仿佛一切都是垃圾食品。但讲真，我觉得宝宝对零食天然没有抵抗力，适当吃点零食既能补充能量，也可给宝宝带来快乐。但是要怎么给宝宝科学地吃零食，还是很有讲究的。孩子的零食怎么选？哪些零食不能吃，以及哪些零食是健康的，今天我们就来探讨一下。

适合宝宝吃的零食得满足这些

我们都知道，太咸的食物会加重宝宝肾脏负担。所以，婴儿时期的辅食，基本都是不添加食用盐的。同样，我们给宝宝选择零食的时候，也应该选择低钠的那些。

一般来说，7~24月龄的宝宝，每天钠的摄入不要超过350~700mg，也就是每天不要超过0.9~1.8g盐。2~5岁的儿童，每天也最好不要超过3g盐。

除了低钠之外，低糖也是一大重点。因为食物中额外添加的糖，是没有任何营养素的，也就是我们常说的空白能量。如果宝宝摄入的糖太多，除了会增加龋齿风险，还会造成肥胖。

所以，建议妈妈给娃买零食的时候要看仔细，除了蔗糖、白砂糖，还有一些被掩饰过的其他糖，比如麦芽糖、半乳糖、乳糖、葡萄糖、蜂蜜等，含量都是越少越好。

零食黑名单，这些零食不要吃

在所有的垃圾零食中，排在第一的就是油炸食品，比如孩子爱吃的炸鸡翅、炸鸡块等。要知道，油炸食品的脂肪含量很高，而且油炸的过程还会让好脂肪变成反式脂肪酸，并且反复高温后产生有毒物质。

除此之外，膨化食品也不建议给孩子吃吃。像是薯片、虾条之类的，这些大多都是油炸的，脂肪和纳含量也是超级高，就算宣称‘非油炸’也避免不了甜味剂，谷氨酸钠，膨松剂等添加剂，对孩子的健康会造成不利的影响。

这些零食宝宝可以随便吃

是不是看到这里，不少妈妈都着急了。怎么什么零食都不健康啊，究竟什么可以给宝宝吃啊？

果蔬类就是个不错的选择，我们可以吃新鲜的蔬菜水果，也可以根据孩子的月龄弄成泥糊状或切块。其次，全麦面包、全麦饼干这些健康口粮，也都是可以给宝宝吃的。

当然，其实只要记住低盐、低糖、低脂肪的原则，妈妈们就可以尽情发挥了，比如风干的水果蔬菜干、帮助宝宝消化的果丹皮等一些山楂制品，以及十分健康的有机食物，都特别适合给宝宝做零食。

宝宝零食也要保持新鲜

有了孩子之后，妈妈们总想把最好的营养都给宝宝，可孩子的健康零食也是种类繁多。于是每次去超市，总是把各种辅食、蔬果、饼干、坚果、奶制品等，装得满满一大购物车。

不过一次性给宝宝囤这么多的食物，若是储存方式不对，孩子的健康岂不是也得不到保证？所以在给食物保鲜这个问题上，家长除了要分门别类之外，最好给宝宝专门准备一款母婴冰箱，这样就不怕串味和容量不够啦。

对于宝宝要吃零食的需求，妈妈们听了总是异常闹心。其实，爱吃零食是孩子的天性，家长没有必要严防死守。只要给他们规定好时间和零食种类，并做好储存保鲜工作，孩子吃零食也能变成一件快乐的事！

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