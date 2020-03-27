新生BB呕吐怎么回事？快来了解下

新生儿呕吐很常见，指的是其把刚吃下去的食物或由于某些原因导致胃里消化物从嘴里吐出的一种行为。但是并不是所有宝宝出现呕吐情况就都属于新生儿呕吐行为，下面给大家具体说说。

1.胃出血

如果宝宝患有弥漫性血管凝血或者出血症等情况，很容易肠胃出血，如此一来胃粘膜受到刺激使新生儿出现呕吐现象。

2.肝炎

肝炎是新生儿时期常见疾病，有些患儿发病比较迟缓，如果多留意及时治疗的话，不仅会有黄疸、呕吐、体重不增的情况，还可能发展成为严重的慢性肝炎。

3.胃食管反流

这种经常出现在出生一周内的新生儿身上，且平躺时出现为多。新生儿呕吐时，呕吐物多是奶水，不伴有胆汁，可能会有血。

4.喂养不当

爸爸妈妈在给新生儿喂奶时，如果方式不当，也是容易使他们发生呕吐行为。例如，喂奶的频率太频繁、室内温度过高或过低、喂奶后频繁翻转新生儿等。

5.溢乳

很多爸爸妈妈会把溢乳和呕吐混淆。溢乳是宝宝的神经肌肉出现兴奋反射造成，溢出的主要是奶水，有时也可能有奶块（奶水在胃里停留时间较长）。但是不管是哪种情况对宝宝的健康都没有太大影响。

一般来说，随着宝宝成长，溢乳会慢慢消失，通常宝宝满六个月就不会有这种情况了。

6.便秘

新生儿便秘时间长的话，出现腹胀、呕吐情况也会更严重。爸爸妈妈只要让新生儿大便畅通，呕吐情况也会好转。因此，宝宝出生后前两天最好能排出胎粪，否则会影响宝宝的健康。

7.吞咽不协调

吞咽不协调和溢乳一样，也不属于真正的呕吐行为，容易发生在早产儿或颅脑、颅神经存在病变的宝宝身上，如果不及时治疗了能会出现不良后果。

总之，新生儿身体较弱，对待他们的任何事情都不能掉以轻心。以上是造成新生儿呕吐的原因，当新生儿出现呕吐时，爸爸妈妈最好还是带他们去医院检查，听从医生的建议。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)