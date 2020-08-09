孩子吃冷的就会腹泻？真没那么脆弱

在日常生活中，老人总会叮嘱孩子：“不要喝凉水，喝多了会拉肚子”或者“酸奶不能喝冷，一定要放温了再喝”等等。那么，孩子吃冰凉食物真的会拉肚子吗？今天我们就来探讨一下，赶紧来看看吧。

孩子吃凉的会拉肚子？

当然不会啦！很多人认为，孩子吃了冰凉的东西后，很容易出现腹痛、腹泻的症状。但孩子腹痛、腹泻，和吃冰凉食物并没有什么关系。人们有这样的误解，主要是传统惯性思维导致，而这种惯性思维并没有科学依据：

首先，腹痛腹泻和食物的温度无关。冰凉的食物经过口腔、食道进入肠胃道时，食物温度已经非常接近人体的正常体温了。

其次，病原体感染是导致腹痛腹泻的罪魁祸首。不管食物有没有经过冷藏，只要食物上沾染了病原体，孩子吃了后很容易会患上肠道疾病。换句话说，孩子吃的食物不卫生不干净，才会出现腹痛腹泻的症状，跟食物是不是冰凉的，没有直接关系。

一般而言，大人能吃的冰凉食物，孩子吃了也不会损害身体健康，大家无需过于在意。

孩子吃冰凉食物的注意事项

一般情况下，孩子吃冰凉食物并不会影响身体健康，但也要控制好量，此外还要注意以下几个要点：

1.不满周岁宝宝最好别吃

一岁以下宝宝肠胃道功能还没有发育完善，吃冰凉食物有可能造成肠道不适。不满一岁的宝宝不宜吃。

2.控制食量，适可而止

无论食物再怎么好吃，也要让孩子控制好食量，适可而止。孩子一次吃太多的冰凉食物，对身体健康有害无益。

3.保证食物的干净卫生

变质、发霉的食物不管有没有放在冰箱里保存，孩子吃了后都有可能引发腹痛腹泻。因此一定要保证食物的干净卫生，不要让孩子吃不洁食物。

4.剧烈运动后不要食用

孩子剧烈运动后吃冷饮、喝冰凉饮料，容易对肠道产生不良刺激，进而引发身体不适。请不要让孩子这样做。

5.吃冰凉食物后犯病及时排查

如果孩子每次吃冰凉食物后都会腹痛腹泻，大家一定要带他去医院就诊，排查一下孩子是否患有肠易激综合征。患有这种病的孩子肠道敏感性较强，温度是发病的诱因之一，大家最好让他少吃或者不吃冰凉食物。

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