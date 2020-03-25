防疫必备84消毒液，用不对就会变“投毒”！

在防范新冠肺炎疫情的特殊时期，很多妈妈都会购买84消毒液在家里消毒。但是，你知道吗84消毒液的用法也是很有讲究的，如果用不好，消毒就会变“投毒”。下面育姐就给大家好好科普一番：

身世来历：为杀灭病毒而生

1984年，北京第一传染病医院研制了一种消毒液，用来杀灭各种肝炎病毒。这种消毒液就是日后家喻户晓的84消毒液。2003年非典疫情时期，由于消毒效果出色，84消毒液知名度大增，深受广大民众的欢迎。

84消毒液价廉物美，使用起来也十分方便，可以有效对家具进行消毒。但84消毒液并不是完美的，它还有一些不可忽视的瑕疵，让我们接着往下看：

当心“消毒”变“投毒”，谨记正确用法

84消毒液的消毒效果十分出色，但大家不能忽视其背后的致命危险。次氯酸钠是84消毒液的主要消毒成分，它与酸性物质（比如洁厕灵、醋）等混合后就会生成剧毒的氯气，人一旦吸入过量就会发生中毒。

下面育姐给大家说一说84消毒液的正确用法，赶紧来了解一下：

1.正确配比

84消毒液的浓度并不是越高越好，大家应根据说明书要求进行配比，千万不要兑热水进行稀释哦，因为会降低消毒效果。大家使用84消毒液时，建议现用现配，并且一次用完。

通常而言，衣服织物、餐具、物体表面，使用500ml/L的含氯消毒液消毒即可。准备1000ml的清水，找来一个矿泉水瓶的盖子，倒入2瓶盖的84消毒液进行混合，即可获得500ml/L的消毒溶液。

2.细心操作

上面已经提到，84消毒液和洁厕灵混合后会产生剧毒的氯气。在日常生活中，大家千万不能将84消毒液和洁厕灵放在一起混合使用！

另外，84消毒液具有一定的腐蚀性，各位在使用时一定要将手套戴好，以免消毒液沾染到皮肤上。用84消毒液擦拭过的地方，大家要在半小时后用清水再冲洗一遍。

3.安全放置

84消毒液使用完毕后，大家要及时拧紧瓶盖，将其放在干燥、通风、阴凉的地方保存。请注意，放置84消毒液的区域一定是孩子无法触及的地方，以免孩子误服或者沾染到眼睛、皮肤上，造成伤害。

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