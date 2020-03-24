停课期间沉迷网吧五天，14岁男孩被确诊新冠

据韩媒New 1报道，上个月底，韩国政府宣布，全国中小学延迟一个星期开学，同时叮嘱家长不要让孩子去人员较多的公众场所。但还是有一些“熊娃”不听劝告，跑去练歌厅、网吧疯玩，其中一名14岁少年在停课期间泡在网吧五天，结果被确诊新冠肺炎。

停课一周，少年泡网吧被感染

据了解，这名少年现年14岁，是一名初二学生。在3月2日到3月9日停课期间，他来到首尔东大门区徽庆洞的“7号网吧”疯玩了5天。

不幸的是，这家网吧的顾客接连被发现感染了新冠肺炎病毒。卫生部门联系最近来该网吧娱乐的九百多名顾客，要求他们去做检测。

3月17日，这名少年的检测结果为阳性，随后被送往医院接受住院治疗。据悉，到3月18日为止，包括这名少年在内，该网吧一共有8人被确诊感染了新冠肺炎病毒。因为还有126名顾客没有取得联系，所以确诊人数有可能还会上升。

继续推迟开学日期，公共场所感染风险大

据媒体报道称，截至3月12日，在韩国新冠肺炎的确诊病例中，有93名教职工和312名学生。由于聚集性病例没有完全消失，3月17日，韩国教育部宣布，将中小学的开学日期延迟到4月6日。

3月11日，韩国中央灾难安全对策本部曾发布提醒称，健身房、网吧、夜店、呼叫中心、练歌厅、辅导班等公共场所的飞沫传播风险较大，民众应注意防范聚集性感染。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)