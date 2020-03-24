被婆婆责骂，儿媳连捅自己7刀：该怎么处理婆媳关系

在什么情况下，一个人才能狠心连捅7刀？

婆媳争执，儿媳连捅7刀

3月1日晚上11点左右，安徽铜陵派出所接到了一名急诊医生的报警求助，称自己接诊的一名女性患者，身上有多处刀伤，医生怀疑其遭受了他人侵害，希望民警可以前来调查处理。

接到报警后，民警迅速赶到了医院了解情况。受伤女性邓女士此时仍在急救中，急诊室外的两名男子告诉民警，邓女士是与婆婆争吵时过于激动，一气之下自己拿刀捅的自己。

但是听到这个说法，一旁的医生表示怀疑，她向民警反映，“接诊过自虐病患，一般情况下，捅两刀就下不去手了，这一下扎了7刀，有点不合情理，我们担心她正遭遇迫害，就赶紧报警求助了。”

经过民警仔细地询问，整件事情的真相逐渐浮出水面。

原来邓女士与公婆同住，婆媳关系有些紧张，特别是在6岁孩子的教育问题上，双方各执己见。事发当天，因为孩子调皮捣蛋，又不服管教，邓女士便忍不住出手打了孩子。而婆婆见到孙子被打，护犊心切，十分不满，随后两人便吵了起来，越吵越凶。

争执迅速升级，一边是婆婆无休止的指责，一边是孩子不领情还略带愤懑的眼神，再加上生活中的诸多压力，邓女士一时之间承受不住，情绪便崩溃了。激动之中，她顺手拿起了桌边的水果刀，向自己连捅7刀，把旁边的婆婆和孩子都吓懵了。这才有了文章开头的那一幕。

事件发酵后，网友的评论也是五花八门。有人调侃“这下厉害了，以后谁都不敢欺负你了”，也有人心疼“该是多么绝望才会对自己攻击啊”。

身为6岁儿子的妈妈，她自然希望自己的孩子能够有光明的前途，在孩子做错事时，当然要出手管教。但是身为儿媳，她又不能不尊重老人。孩子做错事不能管，一管老人就阻拦，实在是被逼到绝境，气到麻木的时候，她才会对自己下手吧。

婆媳关系，该如何正确处理

说起中国人的婆媳关系，那可真是饱受诟病。且不论孩子的教育问题，身为长辈，有些婆婆不知出于什么心理，总是想要给儿媳“立规矩”，甚至连不住在一起的都要管。

有些妈妈选择息事宁人，忍一时风平浪静，但是很多时候，这样做并不能达到自己想要的目的，反而会让自己处于更加被动的局面。长此以往，憋在心里的闷气积攒多了，甚至会对自己的健康产生影响。要想正确处理婆媳关系，可以从以下几点入手：

01 互相包容，换位思考

在面对婆媳矛盾时，首先要做到的是互相包容，学会换位思考。并非每对婆媳都是天生的“死对头”，有些婆婆心直口快，说话可能稍微欠缺，也有的儿媳性格倔强，没有考虑到婆婆的感受。

在双方都没有敌意的情况下，当婆婆想要指责儿媳时，不妨停下想想，如果是自己的女儿做出同样的事情，自己是否还会指责；同理，当儿媳想要顶撞婆婆时，不妨将对方换作自己的妈妈，再想想自己是否还会挑起争端。

02 理性思考，冷静沟通

婆婆和儿媳属于两代人，在生活观念等诸多方面难免会有代沟，发生摩擦。但其实大家的本意都是想要好好生活，一起营造一个和谐的家庭氛围，只要能有这个共识，基本可以形成良好的婆媳关系。

03 发挥孩子他爸的作用

婆媳矛盾的核心还是在于孩子他爸，与其琢磨怎么对付婆婆，不如花点时间“教育”孩子他爸，尽快形成统一战线，早日解决对峙局面。很多时候，有些话儿媳不方便说，但是如果由孩子他爸开口，事情就会好办得多。

中国式婆媳关系可谓是家庭大难题之一，处理好了自然家宅安宁，处理不好那就是永无宁日。希望大家都能和平共处，拥有良好的婆媳关系~

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