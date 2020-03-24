开学在即，你给孩子选对口罩了吗？

随着疫情消退，各地纷纷确定了开学日期。这不，前不久，江苏省教育厅就发布公告，要求全省自3月30日起分批次、错峰开学。其中，高三年级、初三年级3月30日开学；中小学（含中职学校、特教学校、幼儿园，下同）其他学段、年级做好4月7日开学准备。

虽说这个消息让家长们喜大普奔，不过这仔细一想哇，未来一段时间里， “戴口罩”估计是孩子出门上学的“标准配置”。那么孩子的口罩该怎么选？如何让孩子愿意戴口罩呢？今天育姐就给大家谈谈这个问题~

儿科医生认为，孩子年满一周岁可以戴口罩。一岁以下的宝宝不建议戴口罩，因为有两个风险：一是戴口罩后宝宝出现呼吸变化不容易被发现；二是小宝宝还不会说话，戴口罩感到不舒服，无法向父母准确表达。

需要大家注意的是，给一岁以上孩子戴口罩，一定要时刻留意。如果孩子有呼吸不畅、头晕等不适，应立即让他摘掉口罩。

给孩子购买口罩，有四个原则需要大家牢记:

1.普通口罩防护能力差，不要购买

市场上，有很多颜色艳丽，造型好看的口罩，不过这些普通口罩并不适合给孩子用。这些口罩的材质通常是活性炭、棉布、海绵等，对病毒的阻隔能力差，难以起不到防护的效果。

如果只是防尘防寒，普通口罩戴着无碍，但在新冠肺炎疫情的特殊时期，还是不要佩戴为好。

2.N95口罩并不适合孩子

大家上网买口罩，常常会看到一些商家在出售儿童N95口罩。但就目前掌握的信息来看，儿科医生并不建议孩子戴N95口罩。

N95口罩防护效果好，密闭性较强，但透气性较差，孩子戴上后容易憋闷，出现呼吸不畅的情况，因此不适合不满7岁的孩子。

3.优先选用医用外科口罩

一次性医用外科口罩的颗粒过滤功能和防水性较好，建议大家优先给孩子佩戴这种口罩。在选购时，大家要注意查看外包装上有没有药械生产许可和YY标准(即医用标准)。

如果大家买不到医用外科口罩，也可以购买医用防护口罩（普通一次性口罩）给孩子佩戴。尽管这类口罩的防护效果不如医用外科口罩，但对于孩子们来说已经足够。

4.购买大小合适，贴合脸部的口罩

市场上出售的儿童口罩一般有两种，分别是1-4岁口罩和5-12岁口罩。大家在给娃购买口罩时，一定要注意查看口罩的贴合度，最好选择可以调节绳长的口罩。孩子佩戴的口罩一定要大小合适并且可以紧贴脸部，这样才能起到防护作用哦~

相信这个问题很多家长都有共鸣，很多小孩子不愿意带口罩，毕竟太闷了呀，这可怎么办？试试下面这些方法：

用漂亮图案的口罩过渡

正规药房出售的都是蓝色、白色、绿色的医用抛弃式口罩，孩子们并不感兴趣，而有些小商店或摊贩会出售印有星星、卡通人物、花朵等图案的口罩，这类口罩很漂亮，能吸引孩子的眼球，不过防护性能却比医疗口罩差。家长可以把这类口罩当成一种过渡，一旦孩子不再抗拒戴口罩，应立即换成医用口罩。如果孩子不愿意更换，最好在里面再戴一个医用口罩，从而起到隔离病毒的作用。

让孩子在口罩上作画

如果孩子喜欢画画，不如让他在口罩上作画吧~孩子戴着自己的“创作”出门上学，心里一定乐开了花~

需要提醒大家的是，口罩和口鼻直接接触，因此画笔的材质一定要保证安全无毒。如果画笔质量不好，孩子会直接吸入或吃进有害物，危及身体健康。

让孩子照着镜子戴

不少孩子触觉很敏感，常常会抗拒刷牙、洗脸、洗头或戴口罩。他们抗拒的原因是，看不到洗发水在自己的脑袋上，或是无法看到口罩戴在自己脸上的模样，从而对这些“异物”感到害怕。

建议大家，让孩子照着镜子戴口罩，这样他可以清楚地看到口罩紧贴着他们的鼻子和嘴巴，心里就不会感到恐惧啦~

大人和孩子一起戴

大人和孩子一起戴口罩，会让孩子觉得自己有“伴”了，从而降低抗拒心理，更容易接受口罩。

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