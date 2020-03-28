怀孕期间，日常工作注意这些方面

孕期工作，尤其是在怀孕的头几个月，如果你备受晨吐折磨，并且容易感到累的话，可能会很棘手。大家可以采取三个关键措施来控制这些症状：少食多餐，有规律的运动，健康的饭菜和零食;多喝水;尽量休息。你也可以在工作和家庭中做一些改变，以更好地照顾自己。

工作时

* 如果可以的话，定期休息——即使一次只有几分钟。

* 穿舒适的鞋和衣服。一些准妈妈发现穿紧身长袜或袜子有助于缓解腿部疲劳。

* 做五分钟的正念练习或呼吸练习，来提高能量水平。

* 避免整天站着，尽量坐下来，以减轻背部和腿部的疼痛。

在家里

* 如果可能的话，尽量休息，早点睡觉。

* 试着定期放松，例如，养成睡前洗个热水澡或读一本好书的习惯。

* 向家人和朋友寻求并接受帮助，来自周围人的支持可以给你更多的休息时间。

* 做有规律的，温和的到适度的运动来改善睡眠，增强体能，减轻背部疼痛等等。

* 预煮和冷冻食物，这样你不必经常做饭。

对许多女性来说，妊娠症状在妊娠中期开始缓解。你可能会发现晨吐症状减轻了，情绪和精力水平也在恢复。

使事情更容易

* 想想什么能让你的工作生活更轻松——例如，在高峰时间以外出差、有临时的休息空间或在家工作。

* 试着计划会议，让人们来找你，或者设置电话会议。

* 提前考虑如何应对棘手的情况。例如，人们可能会评论你的肚子，甚至触摸你的肚子。如果让你不舒服的话，告诉别人不要这样做是可以的。

组织工作中的事情

* 根据你的工作，你可能需要让同事、或客户知道你在工作中的角色可能会发生什么变化。

* 开始计划一次交接，注意你在休假时需要给别人的工作内容。

* 提前安排好培训和交接活动，这样就不会在休假前太忙碌或感到压力太大。如果事情没有按计划进行，而你感到不知所措，告诉老板并讨论如何管理工作量。

计划复工

许多工作的女性说，她们希望在休产假前能多考虑一下准备重返工作岗位。这可以使重返工作岗位的经历更积极，压力更小。提前计划是很好的，但要记住，你可能想待在家里的时间比你最初想象的要长，或者比计划的要早回来工作。这些事情都有规定，所以你需要和主讨论。给自己时间思考、交谈和谈判是个好主意。

平衡工作和家庭

想想你的职业目标，家庭安排和工作生活的平衡。你可以和雇主讨论，这可以帮助你实现理想的复工。和你的伴侣谈谈，你可能想什么时候回去工作，这对你的伴侣和家人意味着什么。

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