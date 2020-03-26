怀孕后，准妈妈要留心这几点

怀孕以后，为了确保自身健康以及胎儿生长发育，准妈妈在生活的各方面都要多注意。具体需要留心什么，大家请接着往下看：

1.注意个人卫生

怀孕之后，很多准妈妈会发现私处的分泌物明显增多。这个时候，大家更要多注意个人卫生，包括每天温水清洗、勤换洗内裤等，防止私处感染炎症伤害到胎儿。

2.节制性生活

在发现自己怀孕之后，夫妻之间要节制性生活，特别是在孕早期，因为这时候情况还不稳定进行性生活容易引发流产。

3.忌拍X光片

孕早期胚胎的发育容易受不良因素的影响，注意不要去照X光，更不能多次做。如果只做了一次，自己又很想要，可以做好定期孕检再观察。

4.避免过度劳累

提水、搬重物等过重的体力劳动，和跳舞等比较剧烈的运动都不宜做，特别是孕早期时。但是也不能完全不运动，准妈妈可以做些简单轻松的运动，比如适当散步，在家扫地等。

5.确保睡眠充足

在孕早期，准妈妈必须把自己的作息时间安排好，应该让自己每天都能够拥有充足的睡眠，要注意避免熬夜，否则容易影响胎儿发育。

6.保持良好的情绪

孕早期时准妈妈容易出现精神情绪不稳定的问题，大家要注意到这方面的问题，学会调控自己的情绪。同时，准爸爸也要给准妈妈更多的体贴与宽容，不要让妻子情绪太过激动，以免影响胎儿的发育，甚至造成流产。

7.谨慎用药

在怀孕期间，服用任何药物前准妈妈都应该提前咨询医生，然后在医生指导下慎重服药。要知道，孕期乱服药物可致胎儿畸形。

8.按时产检

在怀孕期间，准妈妈一定要严格按照产检的时间到医院进行产检，尤其是在孕晚期28周之后产检的频率需改为两周一次甚至一周一次。

最后要提醒准妈妈，怀孕期间如果出现见红、小腹坠胀、宫缩频繁、阴道流水、身体水肿严重、预产期超过10天的一些问题需要及时就医。

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