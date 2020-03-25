缓解宝宝便秘，这些方法可以一试

宝宝在成长过程中会有各种问题出现，比如大便不正常。其中，要数便秘最最常见也最难办。不过，有时候宝宝并不是真的便秘了，这种情况大家不用太担心。

宝宝便秘要分清“真假”

有些宝宝虽然几天排便一次，但排便非常轻松，没有任何困难。而且大便也是正常的金黄色长条状，没有结块（母乳喂养宝宝的大便可能会比较稀）没有酸臭味，这说明宝宝只是攒肚，没什么问题。随着月龄增长，消化能力提高，奶量增加，这一情况就会消失。

但如果宝宝排便困难，大便干结或呈球粒状，大便带有血丝，有异味，家长就要注意了，宝宝这是便秘了。

这三招对付宝宝便秘无用

宝宝便秘了，很多家长会采用下面三种方法来试图缓解，但却没什么效果。

1.酸奶

很多家长认为酸奶可以很好的缓解宝宝便秘，但事实不是这样。而且1岁以内的宝宝也不建议饮用酸奶。

2.香蕉

事实上，香蕉中的膳食纤维含量并不是很高，而且还含有“鞣酸”这种具有收敛肠胃作用的物质，宝宝吃了反而可能会使便秘加重。

3.益生菌

益生菌虽可以调节肠道菌群，多适用于拉肚子或是服用抗生素的时候，对于缓解便秘并没有用。

这四招能有效缓解宝宝便秘

1.让宝宝多动

有时候宝宝便秘是因为运动量过少，肠胃蠕动能力下降。家长可以增加宝宝运动量，比如在白天时多让他们翻身、踢腿或是爬。这些动作能促进肠道蠕动，刺激排便欲望。

2.正确使用乳果糖或是开塞露

乳果糖虽能缓解宝宝便秘，但毕竟是药，最好在医生的指导下给宝宝使用。开塞露呢，只能缓解宝宝便秘却不能根治，而且长期使用容易形成依赖，一般应急时使用。

3.膳食纤维不可或缺

膳食纤维可以促进肠胃蠕动，让大便变松软，帮助宝宝排便。因此，家长在平时可以多给宝宝吃富含膳食纤维的食物，比如豌豆、西蓝花、蓝莓等。

4.养成好的排便习惯

宝宝玩太嗨容易忘记便秘，特别是未满2岁前。如果是这种情况，家长可以利用绘本、故事等方式帮助宝宝养成好的排便习惯。

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