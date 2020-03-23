台湾宣布复课后出现2病例，一高中停课

据台湾媒体报道，3月19日，台湾流行疫情指挥中心发布消息称，台湾地区新增8例新冠肺炎确诊病例，其中7例为境外输入，1例来自本地。新增的本地患者是一名学生，他是第59例确诊患者的同班同学。据悉，患者就读的学校将全面停课。

一名密切接触者被感染，学校不久前刚复课

据疫情指挥中心透露，第59例确诊患者一共有66名密切接触者，主要是他的家人、聚餐朋友、老师、同班同学、球友。其中有55人需在家隔离，包括8名家人，2名朋友，7名老师，36名同班同学和2名其他接触者。

对这些密切接触者的检测中发现，一名同班同学也感染了新冠肺炎病毒。因此，教育部门下令这所学校停课。据了解，受疫情影响，台湾地区曾进行过全面停课，后来于2月25日恢复上课。

两人被确诊全校停课，将安排时间补课

根据台湾教育部门发布的新冠肺炎疫情停课标准，高中以下年级，一个班级有一名师生被确诊，该班级停课2周；一个学校有2人被确诊，则全校停课。

当地的教育部门表示，学校将安排停课学生进行补课，补课时间可选在周末、节假日或暑假。

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