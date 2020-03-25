育儿路上产生分歧，父母要如何应对？

教育孩子是一项需要一起努力的事情，父母双方要共同合作，为孩子做好每一件事情。但是每天都生活在一起，因为不同的经历和背景，夫妻二人的教育方法往往会有所不同，甚至可能会产生一些分歧，那么在面对不同育儿方式导致的冲突时，该如何应对呢？

1.制定共同的目标

你们两个都想获得什么样的结果？你想让孩子听话，愿意服从指令吗？还是不希望他和兄弟姐妹打架？亦或者不乱拿起他人的玩具？然后讨论通过什么方法来实现这个目标，比如和孩子列一个行为图表、犯错后惩罚等等。

2.遇事多思考一番

当孩子出现你无法理解的行为时，你要先冷静下来，看看孩子这么做是否另有隐情，尤其是在你和伴侣出现意见分歧的时候。你应该扪心自问，他是个善良的孩子吗？他是不是有同情心，喜欢帮助别人？他是不是做作业有困难？是不是作业太多了？要学会支持并认可你们所抚养的孩子。

3.尊重伴侣的观点

要学会倾听少去打断，真正思考他或她在说什么（如果需要，可以在谈话中稍作休息，这样你们俩都有时间思考对方在说什么）。比如当另一方在教育孩子的时候，不要打断你的伴侣，这种行为会给孩子们发送混杂的信息，并削弱父母的权威和效力。即使你不同意伴侣的决定，也要尊重他，不要在孩子的面前反驳他。

4.不要在孩子面前争论

当你们在孩子面前打架时，会给他带来更多的麻烦，也会让孩子感到愤怒、焦虑和不安。为了孩子的检查成长，你需要提供一个信任、和平、平静和安全的环境，所以千万不要在你的孩子面前争吵。

5.不要体罚孩子

有些家长会认为，打屁股是一种有效的让孩子听话的方法，但是大量的研究表明，体罚不仅无效，而且还会导致孩子出现一些负面情绪，比如侵略性、反社会行为、缺乏同情心、破坏亲子关系等等。同样的，大声叫喊也会给儿童带来负面影响。

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