孩子能做哪些家务？这份家务年龄对照表你赶紧收好

我想大家都听说过要让孩子做家务的说法。那为什么要这么做呢？想必大家会说锻炼孩子从小的生活自理能力，养成爱劳动的好习惯。其实与孩子一起分享家务，好处远不止如此：

建立自尊

做好一件家务活能让孩子有很大的成就感。给孩子分配家务活也是在鼓励孩子的独立性，孩子也会通过做家务，知道自己有能力独立完成力所能及的事情。

强化责任感

让孩子做家务可以教会他们完成指定工作的重要性。当孩子进入学校和社会，将会承担更多责任，这将变得更加有用。随着孩子年龄的增长，责任感会伴随他一生，让他成为一个有担当的人。

养成健康的生活习惯

当环境不那么杂乱的时候，更容易找到事情并清晰地思考。让孩子养成一个习惯，不仅可以建立一个好的日常生活方式，对他未来有益，而且可以帮你拥有一个井井有条的家。

建立家庭归属感

与孩子分担家务可以让他感觉到自己是家庭“团队”的一部分。当孩子问他为什么要做家务时，可以解释说他是家庭的一份子，家庭中的每个人都必须做他的那一部分，为家庭做贡献。

通过这种价值观灌输，他更有可能把自己的工作看作是为他人、为家庭付出。由于大家都有做家务，他也不会觉得被区别对待或是自己被强迫。

既然做家务好处这么多，那么不同年龄的孩子有分别能做什么呢？

9-24个月

给予一些简单的指示，让孩子自己拿勺子吃饭。

2-3岁

在家长指导下，把垃圾扔进垃圾桶。

当家长请求帮助时，帮忙拿取东西。

帮忙把衣服挂上衣架。

浇花、浇树。

晚上睡前整理自己的玩具。

3-4岁

摆放碗筷和椅子。

喂宠物。

睡前帮忙铺好枕头和被子。

饭后帮忙把碗筷放进洗碗池或洗碗机。

帮忙把叠好的干净衣服放进衣柜。

把自己的脏衣服放进洗衣机。

4-5岁

自己铺床。

饭前帮忙拿餐具。

帮忙洗好晒干的衣服叠好。

自己准备第二天要穿的衣服。

将自己用完的毛巾、牙刷挂好、放整齐。

5-6岁

帮忙擦桌子。

帮忙换床单。

自己准备第二天去幼儿园要用的书包和要穿的鞋。

帮忙收拾自己的房间。

7-12岁

能在父母的帮助下洗碗。

做简单的饭。

擦地板。

清洗洗手间。

会用洗衣机。

13岁以上

换好吸尘器里的垃圾袋。

清理冰箱、灶台等。

注意事项

与孩子共同分担家务，家长一定要注意安全，还要注意在孩子能力范围内量力而行，以防孩子因为挫折而打击他的自信心。此外多鼓励、少责备，保护孩子的积极性。

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