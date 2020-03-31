每晚都要醒好几次！宝宝到底什么时候能睡整觉？

怀孕之后，孕妈妈们就要承受各种不适，比如恶心、孕吐、食欲差、腰酸背痛等等，让大家吃尽了苦头。好不容易终于卸货了，却发现新的煎熬开始了，尤其是选择纯母乳喂养的妈妈。

宝宝的胃容量很小，所以需要少食多餐，尤其是刚出生没多久的宝宝，往往隔两小时就要吃一次奶，白天可能还能坚持一下，晚上真的让人崩溃。原本以为卸货可以休息休息，没想到还是要24h待命，随叫随到。那么有没有什么办法，可以缓解一下这种情况呢？

宝宝的睡眠规律，你了解过吗？

相信妈妈们都知道，小宝宝们的睡觉时间会根据其月龄改变，随着月龄逐渐变大，晚上醒来次数会慢慢变少。那么具体的时间会是什么样的呢？

首先是3月内的宝宝，他们每天都可以睡上15个小时左右，因为他们此时还没有黑夜白天的概念，随时都可以睡、可以醒；每次睡眠的时间2-4个小时不等，因为睡眠时间很短，所以这个时候也是最磨人的时候，妈妈们可以在白天多多休息，让家人多帮忙带一带。

3-6个月的宝宝，月龄已经比较大了，每天可以睡14个小时左右；他们已经慢慢养成晚上睡觉的习惯，白天睡得时间越来越短，夜晚则会逐渐加长。建议这个时候缩减喂夜奶的次数，尽量不要主动唤醒孩子。

6月+的宝宝对身边的人和事充满着好奇，所以白天会花更多的时间去探索身边的事务，睡眠时间变短，每天只有12个小时左右，并且已经逐渐养成睡整觉的习惯。

明明孩子已经1岁了，为啥还频繁起夜？

相信有不少妈妈发现，孩子明明已经1岁了，为什么晚上睡觉还总是突然醒过来？是不是孩子有什么疾病了？其实不然，不少孩子频繁起夜，是因为大人没有做好。

1.父母处理不当

相信不少爸爸妈妈都非常疼爱孩子，尤其是他们刚出生那会，恨不得全天候都宠着他。因为小宝宝们还不会说话，所以非常在意他们的情况，比如有些家长就会担心他们会不会饿着，看他们一直不醒来吃奶就会主动叫醒喂奶，而孩子经常这么被吵醒，就会逐渐养成习惯，到点就自己醒来。

此外有些孩子吃完奶后会比较兴奋，还想玩一会，而爸爸妈妈又觉得他困了就强行哄睡；孩子睡觉的时候，看到宝宝翻身就觉得他要醒了，赶忙用手拍拍，殊不知这种行为反而可能把孩子吵醒。孩子长期处于这种环境下，睡眠时间必然会被打乱了。

2.作息时间紊乱

其实孩子也有自己的一套睡眠系统，但是因为爸爸妈妈们不重视而被错付了。不少家长都认为，宝宝困了就会自己睡着，饿了就会通过哭泣来提醒自己，但是这种放任无法培养孩子良好的作息习惯，时间久了，就会影响到孩子的睡眠质量，严重的还可能导致长不高。

所以说随着孩子月龄增长，爸爸妈妈们可以适当控制一下孩子的睡眠时间，比如到了固定的时间点就尝试哄孩子睡觉，白天多陪孩子玩一玩，消耗消耗他的精神。

3.舍不得断夜奶

基本上在宝宝6个月大的时候，就可以尝试添加一些辅食，而且因为这个时候他们的胃容量已经比较可观了，所以可以尝试睡一整晚不夜奶。不过在生活中，有不少妈妈因为舍不得孩子而心软，总是忍不住孩子的可怜巴巴的眼神，于是夜奶断了无数次都断不掉，给自己和宝宝都带来很大困扰。

既然选择断奶就狠心下来，当然也不能说断就直接不喂了，可以逐渐延长夜奶的间隔时间，比如宝宝夜里1点醒了，可以拖半个小时再喂奶，隔天再延长半小时，如此反复，宝宝慢慢就习惯不吃夜奶了。

最后再分享几个小妙招

1.一定要关灯

晚上睡觉的时候一定要关灯，最好连小夜灯都不要留，因为在黑暗的情况下，宝宝才会睡得舒服。建议宝宝出生以后就这么做，这样他们就可以早早习惯，不会因为睡前关灯而哭闹。

2.没必要太安静

白天的时候，可以正常聊天、看电视、接电话等等，因为适当的噪音反而有利于宝宝睡眠，不容易被吵醒。至于晚上可以适当播放一些白噪音，帮助宝宝尽快入睡。

3.温度适宜

注意把室内控制在舒适的温度，夏冬季节可以开启空调，只要做好清洁，就不用担心空调病。除此以外，每天还要开窗透气，新鲜的空气可以让宝宝睡得更沉，更踏实。

4.睡前要喂饱

有些宝宝夜里醒来确实是饿醒了，所以爸爸妈妈们在睡前一定要把宝宝喂饱了；另外还要换一套新的纸尿裤，保证不漏尿，不弄红屁股，这样夜里也不用换尿裤。

Tip：总之集美们，在断夜奶这件事情上，一定要狠下心来，否则只会越来越难，最终搞得自己和孩子都没法好好睡觉~

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