为啥孩子沉迷《佩奇》，看了几集后我羞愧难当！

因为新冠病毒的关系，最近大家只能待在家里，孩子们也被困在家里玩耍，电视、电子产品使用时间也不得不加长了。我家宝贝就是，原来每天只能看半小时，现在不得不延长到1个小时，而让我好奇的是，即便是时间翻倍，她还是选择《小猪佩奇》。

其实从宝贝两岁左右，她就爱上了《小猪佩奇》，现在都3岁多了，哪怕是已经翻来覆去看了好多遍，还是特别迷恋。我也询问过身边的妈妈，都表示孩子也有同样的情况。对此我非常好奇，于是就陪着孩子看了几集后，结果发现了在《小猪佩奇》里才是适合孩子成长的世界，尤其是那对完美的父母，这大概就是孩子喜欢她的原因吧~

1.爸妈关系很好

首先是猪爸爸和猪妈妈之间的感情，在动画片里两个人一直非常和谐，无论碰到什么事情都不吵架，并且还总是互相支持和鼓励，遇到问题也能很快解决。虽然这是非常普通的事情，但是却可以给孩子超级多的安全感，在这样的环境下成长，孩子可以无忧无虑的生活。

其实在生活中，有不少父母会在孩子面前爆发矛盾，这会让孩子非常害怕，担心爸爸妈妈是不是因为自己而吵架。所以说爸爸妈妈和睦，是孩子健康成长的必备条件之一。

2.爸爸愿意和孩子疯

动画片里，猪爸爸工作很忙，基本上每天都要上班，但是还是愿意陪着佩奇和乔治玩耍，比如他总是耐心的陪孩子玩游戏，睡前也乐意给他们讲故事。放假的时候会开车带着全家去爬山、钓鱼、放风筝，幼儿园的活动也总是积极参加。

现实中很多爸爸却没法做到陪孩子疯，他们总是以工作忙为借口，一直缺席孩子的成长。即便是下班回家，孩子找他玩的时候，也总是以爸爸要休息而拒绝孩子。虽然孩子被拒绝就乖乖走了，但其实他们内心还是很渴望爸爸的陪伴的。所以有时间还是多陪陪孩子，尤其是周末的时候，多安排一些出游计划。孩子长大的时间很短的，不要等孩子成年再去后悔。

3.妈妈永远是和蔼的

跟女儿一起看佩奇的时候，她经常指着猪妈妈说：“你看，佩奇的妈妈从来都不大声说话！”这也让我突然意识到，原来自己在生活中，会不自觉对孩子发脾气，虽然可能只是声音大了些，但是孩子还是能感受到我在生气。想到这点我也是非常羞愧，并且想办法去控制自己的情绪，孩子犯错的时候也尽量压低声音好好地和孩子聊。

当然我知道，永远不发火是不可能的，但是我们还是要尽量减少次数和程度。在育儿的道路上，不仅是孩子在成长，我们做父母的也要一直提升自己，平常多看看育儿书籍，这样在面对育儿难题的时候，才会从容的去应对。

4.他们从不吝啬夸赞

孩子非常在乎大人的反应，当他们得到夸赞的时候，会非常开心，如果能经常得到赞扬，那么孩子的幸福指数也会比较高。就比如猪爸爸和猪妈妈，他们从来不吝啬自己的夸赞，哪怕佩奇和乔治做了一点小事，都能得到他们的赞扬。

中国人大多比较内敛，尤其是做爸爸妈妈们，都不太愿意开口夸赞孩子，有些甚至觉得这是孩子应该做的。但事实上，经常对孩子夸赞，他们才会变得优秀。生活中不妨多关注孩子，发现他们的闪光点并且给予认可，这样孩子就会变得有信心和动力一直做下去。记住夸赞孩子的时候，不要只有“你真棒”这类简单的词汇，要具体到事情，比如：“宝贝今天帮妈妈扫了地，让妈妈轻松了很多，你做的很好~”

5.两个孩子公平对待

在处理孩子的事情上，猪爸爸猪妈妈总是会一碗水端平，错的就是要向对的道歉，从来不会因为年龄、性别而区别对待。在这一点其实很重要，因为自从二胎政策开放以来，很多家庭都有两个孩子，能否一碗水端平，是这些家庭需要关注的事情。

只要是孩子就都应该是宝贝，不应该谁要让着谁，然而因为一些固有思想，让很多家庭都出现“弟弟比你小，你要让让他”的声音，这其实是非常可怕的事情，有很多孩子感情不和往往就是父母埋下的祸根。

6.愿意相信孩子

不少中国父母对于孩子爱比较自私，只要自我感觉是对的就行了。比如有些家长喜欢包揽一切事情，不让孩子做家务、不让孩子参与事情的决策，大人的事情怎么能让孩子插手呢？

可是猪爸爸猪妈妈呢？他们愿意相信孩子，做什么事情都会带着他们，种菜、逛超市、家务，甚至是刷墙等等，都会让佩奇和乔治帮忙，而这些在日常生活中，都很难看到。最近是特殊时期，不妨让孩子参与到家务中，扫地、择菜、洗碗等等都可以喊孩子帮忙，不仅让孩子有被信任的感觉，还可以培养他们的家庭责任感。

在孩子成长的道路上，不仅是他们需要学习，家长们也要不断地调整自己的育儿方式，这样才能引导孩子往更优秀的方向前进；爸爸妈妈们也会变得优秀，慢慢地就像猪爸爸和猪妈妈一样完美。

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