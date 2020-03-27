注意！孩子有这些问题，赶紧去医院

相信家长们发现孩子有明显症状的时候，都会马上带孩子去医院治疗，可是如果孩子的的表现不是那么明显呢？一旦忽略这些问题，那么很可能给孩子带来极大的伤害。下面就是几个需要关注的健康症状，如果一直不缓解，那么就要赶紧找医生。

1.对响亮的声音缺乏反馈

新生儿和婴儿不能告诉你他们的听力是否正确，他们也不会像我们预期的那样，对每一个刺激做出反应。所以一定要经常关注孩子的情况，如果你注意到孩子没有被噪音困扰或者对噪音没有反应，那就应该去儿科医生检查一下听力。

2.听力损失

随着儿童年龄的增长，他们会接触到个人音乐设备、音响、电子游戏、电视，甚至是嘈杂的城市街道，他们的听力可能会受到威胁。根据疾病控制和预防中心的数据，大约12.5%的6-19岁儿童由于暴露在噪音中而造成永久性听力损伤。所以一定要帮助孩子将噪音保持在安全水平，当他们用耳机听音乐时，千万不要把音量设置在一半以上。电视、电子游戏和电影也是如此，尽可能限制在大噪音周围的时间。

3.故障聚焦

婴儿不能告诉你他们的视力是模糊还是不能集中注意力，所以你需要用一些微妙的方式来判断。如果宝宝似乎从未专注于物体，或者他们很难找到像你的脸或手这样的近距离物体，那么最好去咨询一下医生。

注意学龄儿童的体征，如斜视、阅读困难或坐得离电视太近，当孩子在课堂上表现不好时，一定要问他们是否能看到黑板。许多孩子被贴上“差生”的标签，甚至被诊断为多动症，而原因只是他们视力不好。

4.高烧和严重头痛

孩子们常因胃部病毒和轻微感染等疾病而发烧，当高烧伴随着严重的头痛、很难睁开眼睛时，就表示他可能患上了非常严重的疾病，应该马上去看儿科医生，以免导致严重的并发症，甚至死亡。

5.腹痛

胃痛对一些孩子来说似乎很常见，尤其是当他们尝试新的食物时。如果注意到孩子有其他程度的不适，例如：右下腹部疼痛、呕吐、腹泻那么就可能是阑尾炎等疾病的信号。阑尾炎和胃病毒的主要区别在于，阑尾炎的胃痛会随着时间的推移而恶化。

6.极度疲劳

极度疲劳是一个不容忽视的症状。如果孩子出现疲劳症状，或者在很长一段时间内似乎没有正常的精神，那么就要去咨询儿科医生。极度疲劳可能有几种不同的原因，包括贫血、吸收不良综合征和抑郁症等。

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