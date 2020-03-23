一不顺意就发脾气，这样的孩子怎么教

前些日子，有朋友向小编吐苦水：自家孩子有时候发脾气，乱摔东西，还大哭大闹的，谁的话都听不进去。朋友这时就会带孩子到一边，开口第一句话就是：“没有小朋友像你这个样子乱发脾气，一点也不讲道理。”孩子听完妈妈这么一说，反而愈发哭闹。最后还是爸爸拿出小戒尺，宝宝这才暂时学乖了。

这种孩子吧，和他讲道理，他根本听不进去，不管他吧，在旁边哭闹的越凶，如果屈服了孩子，又怕纵容了孩子这种行为，不改掉这个错误。事实上，孩子发脾气属于正常行为，家长要正确引导他才是关键。

阻止发脾气才是最错误的行为

家长怒气呵斥或武力威胁孩子发脾气，表面上孩子减弱了发脾气的行为，其实不然。孩子脑部的理智区相对于情感区发育较迟，5-6岁后才开始发育，所以更容易情绪化，家长若没有正确对待和处理孩子情绪时，他是不能够沉静思考的。

孩子发脾气，你可以这么做

1.让孩子描述情感

让孩子表达出自己的情感，像是：“宝宝是不是很难过呢，要是妈妈也经历一遍，也会跟宝宝一样难过的”，这样的方式能让孩子表达出自己的情感，当孩子慢慢通过理智思考时，他的情绪也往往减弱了，理智区域和情感区域也慢慢形成交互作用了。

2.引导孩子分析原因

循循善诱地让孩子表达出自己为什么发脾气的缘由，父母加强孩子脑中理智区域的激活，在这里我们可以采用情绪ABC理论的方法。此理论阐述了因为事情A而引起情绪和结果C，是因为人们对于认知和和评价B所直接引起。若我们能了解B，则能对情绪和后果做出改变。举个例子：宝宝感到难过的原因是因为没有拼好拼图，但是，妈妈却觉得宝宝很棒了，你看还差几片就拼完整了，相信下次你一定能再进一步。

3.引导孩子反思行为

沟通引导的最后，要让孩子知道发情绪不能够对自己的目的起到帮助。像是：宝宝，你看你这样发脾气，又哭又闹，还摔东西，还是不能完成自己想要做的东西啊，下次要是再碰到难道还是发脾气吗？家长要渐渐让孩子认识到发脾气起不到任何作用，解决不了自己的问题。

父母的态度与做法对孩子的影响很大。“我懂你”“我也是”“我明白”这几句话胜过唠叨与强迫。孩子发脾气，耐心的沟通与平和的态度最重要。家长甚至可以抓住孩子每次发脾气的机会来教育引导孩子成为更好的人。

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