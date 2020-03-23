不能错过的健脑水果，少吃一个都是亏

众所周知，水果是孩子成长过程中不可缺少的食物。孩子多吃水果有很多好处，比如可以提高免疫力，可以补充维生素，甚至还可以健脑。那么哪些水果有益健脑呢？在下文我们一起找答案！

1.香蕉

香蕉在欧洲有个绰号叫“快乐水果”，因为欧洲人认为它可以排忧。其实，香蕉还有个绰号叫“智慧之果”，这种水果富含维生素A、维生素C、钾、蛋白质、糖以及磷等成分，所以孩子想健脑，这种水果少不了。

2.苹果

苹果虽然是非常常见的水果，但它的作用可不少。在古埃及，人们把苹果当药材，而中医也认为苹果具有润肺润肠、益胃益气等作用。最重要的是，苹果中确实含有健脑需要的丰富的维生素以及矿物质、糖等成分，所以多给宝宝吃苹果还可以提高他的记忆力，有利健脑。

3.草莓

草莓不但外表秀丽，而且还含有孩子成长发育中必不可少的元素。草莓含有锌、铁、钾等矿物质，还含有维生素C、维生素B1、维生素B2、维生素B3以及蛋白质、糖类、果胶等营养素。而草莓富含的维生素C对于宝宝智力发育起着至关重要的作用！

4.樱桃

樱桃也含有多种有益成分，比如含有磷、铁、钙、蛋白质、碳水化合物以及多种维生素等，所以孩子如果想健脑，也可以适当吃些樱桃。

5.猕猴桃

众所周知，维生素C是孩子益智的重要营养素，而猕猴桃中的维生素C含量非常丰富，100克的猕猴桃中含有维生素C高达420毫克，比苹果和柑橘中的维生素C含量高出了很多倍。所以猕猴桃也是孩子益智的好水果，不过有些孩子可能会对猕猴桃过敏，因此家长要监督好孩子首次吃猕猴桃的过程。

6.桃

桃含脂肪、蛋白质、钙、磷和维生素C、维生素B等重要成分，其中铁的含量更是居水果之首。但需要注意的是，给孩子吃桃前要清洗干净桃毛，不然可能导致孩子出现咳嗽、呼吸等问题。

7.橙子

橙子维生素P和维生素C的含量非常丰富，孩子多吃橙子不仅有利消化还有益健脑，平常可以在家里准备几个，孩子咳嗽的还可以蒸一个，止咳化痰的哦~

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