产后贫血怎么办？这些方法莫忘记

产后贫血不仅对产妇的身体有损，同时也会不利于新生儿的正常发育，千万不可对此掉以轻心。那么，产后贫血都有哪些危害？如何治疗产后贫血？下面我们就跟随小编共同了解一下。

产后贫血的危害

抵抗力下降

产妇在分娩时会消耗掉身体大部分能量，这个时期的产妇比较虚弱。如果再患上产后贫血，身体在很长一段时间都不能够恢复，同时抵抗力下降，产妇就容易发烧、交叉感染。

乳汁质量下降

一般来说，医生建议母乳喂养宝宝，这是因为母乳中所含有丰富的营养，是任何昂贵的奶粉无法比拟的。但是这一说法只是针对健康的产妇来说，如果产妇有产后贫血症状，乳汁中的营养可能会降低，宝宝不能从中获取充足的营养，智力体力发育会受到影响。

治疗产后贫血的方法

1.确定病因

产后贫血是有多方面引起的，因此产妇若有该症状，首先应及时去医院检查病因，并听从医生的建议。例如常见的产后贫血有缺铁性贫血和自身免疫性溶血性贫血，患者要清楚自己的病因才能对症下药。

2.食补代替药物治疗

中医常说，是药三分毒，这句话是有一定道理的，更何况宝宝要吮吸产妇的乳汁，因此产妇尽量不要喝药。在治疗产后贫血的过程中，如果病情轻微，尽量用食补代替药物。在日常饮食中，产妇可以多吃一些胡萝卜，因为胡萝卜中含有丰富的胡萝卜素和铁元素，有利于血液的再生。除了胡萝卜以外，产妇还可以将红枣之类当做零食，它们也有利于治疗产后贫血。

3.不能挑食

很多产妇以为分娩结束就可以肆无忌惮的饮食了，正是这样的想法滋生了产后贫血的发生。因此产妇要注重饮食均衡，切不可养成挑食的坏习惯，更不能过多食用辛辣油腻的食物。

总之，产后贫血对于产妇及新生儿来说，都不是一件小事，产妇只有在保证自己身体健康的前提下，才能更好地照顾宝宝，使宝宝能够健康成长。以上是产后贫血的危害和治疗产后贫血的方法，为了保险起见，产妇也要注重产前检查，彻底将贫血扼杀在摇篮里。

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