爸妈看过来！这么做可以培养出快乐的孩子

给孩子营造幸福、健康的童年可以让他们在生活中获得成功。但很多家长都想知道，在当今世界，到底是如何培养快乐的孩子？

培养快乐的孩子不是给他们短暂的快乐或即时的满足感。事实上，情况恰恰相反。快乐的孩子拥有一套技能，可以让他们享受生活中长久的幸福。他们能够为了达到目标而放弃即时的满足感。你可以通过培养孩子健康的习惯来帮助他发展这些技能，以下是培养快乐孩子的方法：

鼓励户外运动

不要低估户外运动的作用。在草地上跑跳，爬树，荡秋千，在土里挖洞等等，都对孩子们有好处。研究表明，与自然有关的气味，可以促进孩子的情绪健康。所以，你可以鼓励孩子在户外看书，或者在门廊做家庭作业。

户外游戏也可以提高儿童的社交技能。孩子们在户外玩耍的时间会增加了他们的同情心、参与度和自我控制能力，这是关键的社交技能。社交能力较好的孩子可能享受更健康的人际关系。一项研究发现，社交能力较好的孩子上大学的可能性是普通孩子的两倍，而遭受药物滥用、肥胖和暴力的可能性则较小。

所以，请让户外运动成为一种日常习惯。即使天气不好，也要鼓励孩子骑自行车，和邻居的孩子一起玩耍。

限制屏幕时间

孩子可能会不停玩电子游戏，这让他感到快乐。但是花太多时间在电子设备上对孩子的心理健康不利。

建议对孩子的看电子屏幕时间设定明确的限制。如果他有智能手机，当你在做家庭活动或他在外面玩耍时，限制他使用，并明确规定他只能花多少时间看电视和使用电脑。

正确把握对孩子期望

虽然花几个小时学习或练习乐器并不有趣，但努力的孩子更可能过上幸福的生活。你的期望对孩子挑战自我的意愿有很大影响。只要你的期望是合理的，孩子就会努力满足。高期望也与学校教育和社会弹性有关。

但重要的是要注意，你不应该期望完美。为孩子设定过高的门槛可能会适得其反。期望孩子完美无缺可能会增加孩子患精神健康问题的风险。如果他觉得你设定的标准太高了，孩子可能会放弃为他设定的目标。

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