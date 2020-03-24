如何正确开奶？你需要知道这几点

对于新妈妈和宝宝来说，开奶很重要。但是不少新妈妈对开奶并不了解，甚至不知道开奶究竟是什么。事实上，开奶就是宝宝自降生后到第一次喝到妈妈乳汁的过程，新妈妈越早开奶，越有利于乳汁的分泌。那么，新妈妈如何正确开奶呢?下面我们一起来了解一下。

1.及时补充水分

新妈妈在哺乳期，会经常感到口渴，这是因为宝宝在吮吸乳汁的同时也带走了妈妈身上一部分的水分。因此，新妈妈平时要及时补充水分，可以通过豆浆、白开水、果蔬等来获取。

2.适当按摩

按摩方法有螺旋形按摩、指压式按摩、环形按摩等。在按摩前，新妈妈最好先用一块温热的毛巾敷在乳房上。随后轻轻按摩，记得注意力度，切勿致皮肤损伤。

3.增加哺乳次数

如果宝宝吮吸的次数不够，会使乳腺无法正常分泌乳汁。而宝宝吮吸越早，次数越多，越有利于开奶，促使奶水产品充足。此外，记得让宝宝吸空乳房，这样也有利于促进奶水分泌。

4.两侧乳房都要顾及到

很多新妈妈习惯是让宝宝吮吸右边或者左边的乳房，这其实是不对的。建议大家左右乳房都要顾及到，否则不仅不会让奶水顺畅，还会使一侧乳房比较通畅，而另一侧出现不适。因此，为了让两侧乳房都能很好的分泌奶水，哺乳时记得换边。

5.注意休息

哺乳是件很耗费体力、精力的事情，因此新妈妈一定要注重休息，否则很容易太过疲劳。还有很重要的一点是，新妈妈心情放松，才能更好促进奶水分泌，也能让宝宝更好吸收各种营养素。

6.合理补充营养

要想科学快速的开奶，新妈妈要做好奶源的足量供给。也就是说，在开奶前新妈妈要确保营养均衡，不要偏食、挑食。

至于鲫鱼汤、母鸡汤等滋补汤不建议过多饮用，以免导致开奶困难，以及产后肥胖。

以上是新妈妈正确开奶的小方法，希望对大家有帮助哦~

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