孕期时，这几件事一定要留心~

许多女性在怀孕期间会经历身体上的不适，比如便秘、背痛、尿频、消化不良、腿部抽筋、静脉曲张、痔疮和鼻出血等。这些妊娠健康问题通常是轻微的，但有时需要医疗照顾。日常，大家应注意以下几个方面来保持健康。

△ 饮食

怀孕期间保持健康饮食可以改善你的健康，对宝宝的成长发育也很重要。

你可能会突然想吃你平时不吃的食物，这可能是因为怀孕期间荷尔蒙的变化。只要你的整体饮食是健康和平衡的，偶尔放纵一下没关系。

△ 体力活动

孕期时坚持规律、温和的到适度的身体活动可以改善你的情绪、健康和睡眠，增强体力，缓解背部疼痛。你可以在孕期尝试快走、游泳或瑜伽。但是，前提是先向医生或助产士咨询你怀孕期间的锻炼和身体活动计划。

还有，建议锻炼盆底肌和腹肌，这有助于防止孕后期和分娩后出现尿失禁。

△ 吸烟、饮酒

怀孕期间不要吸烟。当别人吸烟时，远离他们，这样你就不会吸入二手烟。怀孕期间也不要喝酒，酒精会穿过胎盘，可致宝宝出现严重的健康问题。

△ 药物

向医生或助产士确认你将要服用的任何药物对你和宝宝都是安全的，这包括处方药、维生素、中草药等。千万不要使用非法药物。

△ 情绪健康

你的情绪健康和身体健康一样重要。女性在怀孕期间经常经历情绪变化，这是因为怀孕期间发生了巨大的身体和实际变化。但持续两周以上的情绪变化可能是抑郁症的征兆。如果你有抑郁症的症状，请及时向医生求助。

△ 睡眠

怀孕期间最安全的睡姿是侧卧，因为这个姿势可以降低死产的风险。这在妊娠晚期尤为重要。想要睡得舒服，试着在两腿之间和背后放一个枕头，这可以缓解和预防背痛。尽管左右侧卧都很好，但最好尽量左侧睡，可以增加血液和营养的流动给宝宝。

△ 日常卫生

每年至少看一次牙医是件好事。怀孕前和怀孕期间照顾牙齿很重要，因为蛀牙和牙龈疾病会增加早产、低出生体重儿和儿童早期蛀牙的风险。建议每天喝白开水，用软毛牙刷和含氟牙膏刷牙两次，并用牙线清洁牙齿。

另外，经常洗手尤其是上完厕所和准备食物之前，是良好卫生的一部分。它有助于防止你感染或传播疾病。

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