婆媳聚焦：宝宝到底能不能抱着晃？

关于能不能抱着晃宝宝，相信是很多婆媳聚焦的热点，年轻的宝妈们往往坚持不能晃，而老一辈们则认为抱着晃能安抚宝宝，并无问题。那么，到底可不可以抱着晃呢？今天育姐给大家做一个科普。

我的答案是：可以，但是绝不能用力剧烈地摇晃！

用力摇晃宝宝有何危害

众所周知，宝宝的脑袋占据身体很大一部分比例，颈部肌肉还没有发育完善，无法支撑起头部重量。如果大人抱着宝宝摇晃，会使宝宝头部失控，脑组织和颅骨互相碰撞，极易导致毛细血管破裂引发颅内出血。

宝宝颅内出血会有恶心、昏迷等表现，并且严重影响智力发育。如果颅内出血情况比较严重，还有可能导致宝宝死亡。因此，千万不要抱着宝宝用力摇晃，也不要将宝宝大力抛高。

轻轻摇晃宝宝，有不少好处

不过，轻轻摇晃对宝宝还是有一定好处的，一起来了解下：

1.帮助宝宝尽快进入睡眠状态

轻轻摇晃会使宝宝产生安全感，有一种回到妈妈肚子里的感觉，从而使情绪逐渐平静下来，很快进入睡眠状态。

2.有助于前庭觉发育

事实上，宝宝还是蛮享受这种轻晃的。宝宝在妈妈肚子里时，妈妈的一举一动都会让羊水轻柔地摇晃着宝宝。

要知道，宝宝前庭觉发育不良，他的专注力和平衡力会很差，出现易晕车、易摔倒等现象，而适度的摇晃对宝宝前庭觉的发育是很有好处的。

3.有利于宝宝将来学步

前庭觉得到了锻炼，而平衡力得到了加强，这对孩子将来学习走路很有帮助。

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