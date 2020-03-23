水银温度计破了会中毒！这么处理就能避免

新冠肺炎疫情席卷全球，如今很多家长都有给测量孩子体温的习惯，其中水银体温计应用很是广泛。不过，你知道水银温度计里的水银有剧毒，如果不小心将其打碎，一定要小心处理才行！下面育姐给大家介绍一下正确的处理方法，赶紧来学一学吧。

打破水银温度计，科学处理三步走

1.观察有没有伤口

水银温度计打碎后，大家要注意查看皮肤或粘膜上有没有伤口，如果没有发现伤口，一般不会对身体健康造成影响。如果有伤口，要立即前往医院做清创处理。

2.误吞无需特别处理

如果误吞，一般无需处理，千万不要紧张哦，因为水银进入人体后，不会和胃酸发生反应，也不能被消化道吸收，最终会跟着大便一起被排出体外。

医学界一致认为，人们将水银吞入肚中并不会引起汞中毒，没有必要去催吐、清肠。

3.吸入高浓度水银，紧急就医

人在三到五个小时内吸入1.0mg/m³以上浓度的水银时，很有可能引起汞中毒，出现头晕、头痛、呕吐、恶心等症状表现，情况严重时甚至会神志模糊或昏迷，应立即送医救治。

预防汞中毒的正确姿势

从以上分析不难看出，水银温度计打破后，主要是要避免吸入空气中挥发的水银：

1.立即将人群疏散，不要在这个房间里活动。

2.将门窗全部打开，通风24小时后再进入该房间。

3.戴上口罩和手套，用纸板将水银刮进密封容器里，或者用滴管吸进密封容器里，交给环保部门进行处理。

4.如果可以找到硫磺粉，可以将硫磺粉洒在水银上，使其发生化学反应，生成硫化汞。硫化汞不具有挥发性，清理起来很方便。

5.大家不要用吸尘器或扫帚清理水银，以免让水银的挥发速度更快。

6.如果衣服沾染到水银，建议要将衣服丢掉，避免发生水源污染或洗衣机污染。

现在体温计的种类有很多，比如电子体温计、耳温枪等，想要避免意外发生，不妨选用这类温度计。另外，如果家里有水银温度计，要放在孩子接触不到的地方，千万不要给孩子玩。

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