这些零食添加剂爆棚，孩子再馋也不能吃！

对很多家长来说，零食是哄娃必备神器。每当孩子哭闹时，家长们就拿来零食给他吃。但是大家知道吗？孩子爱吃的零食有可能含有添加剂，经常吃不利于孩子的身体健康。下面就给大家说一说含有添加剂的零食，赶紧来了解下。

火腿肠

火腿肠肉质细嫩，吃起来十分爽口，但它可是名副其实的垃圾食品，不仅没有营养，而且含有亚硝酸盐、硝酸盐等很多种添加剂，孩子吃得太多会头疼、头晕，甚至会惹上癌症！

果冻

果冻五颜六色，美味又Q弹，是很多孩子最喜欢的零食之一。但果冻中含有香精、苯甲酸钠、山梨酸钾、色素、琼脂、卡拉胶、柠檬酸、山梨酸钾等很多添加剂。其中，色素会影响孩子的智力发育、过量的山梨酸钾则会妨碍钙质的吸收，并让其出现过敏反应。

蜜饯

蜜饯口味甜甜的，很多孩子都喜欢吃。但蜜饯在制作时会添加山梨酸钾、柠檬酸、苯甲酸钠等多种添加剂，并不是一种健康零食。孩子经常吃蜜饯会摄入过量的苯甲酸钠，导致体内维生素B1被破坏，妨碍钙质的吸收。

方便面

很多孩子一吃方便面，就停不下来。但育姐要提醒大家，一包方便面里含有的添加剂多达25种，包括特丁基对苯二酚、柠檬酸、谷氨酸钠、焦糖色等，孩子经常吃容易出现肠胃功能失调、上火等病症。如果柠檬酸摄入过多，还有可能引发低钙血症。

薯片

薯片香脆可口，深受孩子们欢迎。但薯片是一种油炸食品，高盐高油，含有香精、柠檬黄、谷氨酸钠等添加剂，正在发育的孩子经常吃对身体健康不利。

有的孩子一次吃很多薯片，给肠胃带来很大负担引发消化不良，会妨碍到一日三餐的正常饮食。

奶茶

奶茶虽然好喝，但它的营养价值很低，孩子喝多了不利于身体的健康发育。而且奶茶含有六偏磷酸钠、山梨酸钾等多种食品添加剂，经常喝会摄入过量防腐剂危害身体健康，甚至有可能引发癌症。

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