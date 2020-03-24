羊水多、胃口好、胎儿大……可能都是它引起的

怀孕后，女性往往会忽视自己的身体健康，一门心思扑在宝宝的身上。但需要注意的是，如果孕妈妈身体出现问题，也会危及胎儿的正常发育，比如妊娠糖尿病，这是是常见的妊娠期疾病。那么，妊娠糖尿病有何症状？如何预防这一疾病？下面我们就来了解一下。

妊娠糖尿病的症状

1.羊水较多

羊水对胎儿的正常发育有着至关重要的作用，但这并不是说羊水越多越好。如果在产检过程中，孕妈妈发现自己的羊水量过多，就要检查自己是否患有妊娠糖尿病。因为如果患有这一疾病，孕妈妈就会无法控制体内的血糖输送，从而导致羊水量较多。

2.胎儿体型过大

胎儿所吸收的营养全部来源于孕妈妈，如果孕妈妈体内血糖过高，输送给胎儿的糖分也相对较多，这样胎儿的体型就会过大。这并不是一件好事，如果胎儿体型过大，不仅智力发育会出现问题，而且在分娩的时候也不顺利，容易出现难产问题。

3.胃口好，排便次数过多

一般来说在孕期，正常的孕妈妈由于肠胃受到压迫，容易出现积食、排便困难的现象。如果孕妈妈发现自己胃口较好，一天中排尿次数偏多，就要注意了。

预防妊娠糖尿病的措施

1.孕期按时检测血糖

为了预防自己患上妊娠糖尿病，在孕期，孕妈妈要按时检测血糖，其中最科学有效的办法是进行糖筛检查。虽然这一过程可能会使孕妈妈身体不适，但是为了自己及胎儿的身体健康，大家务必要去做这项检查。

2.注意饮食清淡

在孕期，孕妈妈的饮食要以清淡为主。除了补充每天必需的营养外，孕妈妈尽量不要吃油炸、烧烤、油腻的高脂肪食物，否则就会增加患妊娠糖尿病的几率。

3.适当进行锻炼

孕妈妈适当运动会加快体内新陈代谢，有利于血糖的消耗。除此之外，孕妈妈适当进行锻炼还能够促进胎儿发育、增强体质、维持体重。

总之，妊娠糖尿病对孕妈妈及胎儿来说，都有不利的影响，孕妈妈要及早预防。以上是妊娠糖尿病的症状和预防这一疾病的措施，如果孕妈妈发现自己有以上症状，要立即就医检查。

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