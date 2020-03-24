照顾发烧宝宝，收好这五个建议！

婴儿可能会因为许多原因发烧。你需要测量婴儿的体温来确定他们是否发烧。如果没有其他症状出现，3个月及3个月以上低热的婴儿可以在家里自行护理。3个月及3个月以下的宝宝如有发烧，应立即就医。持续发烧或高烧的婴儿也应该立即送医。接下来，就跟大家分享下护理发烧宝宝的方法：

1.遵医嘱，服药

如果孩子超过3个月，可以遵医嘱，服用乙酰氨基酚。6个月以上的婴儿可服用布洛芬。按照医生的指示确定合适的剂量，剂量通常以体重为基础。如果宝宝最近没有称重，或者最近生长迅速，医生可能会建议宝宝称重。如果宝宝并没有觉得不舒服或发烧，通常不需要给他们任何药物。

2.更换衣物

给宝宝穿上轻便的衣服，用床单或轻便的毯子来保持舒适和凉爽。给婴儿过度加压可能会干扰他们身体自然降温的方法。

3.把温度调低

保持家里和婴儿房的凉爽，这有助于防止过热。

4.洗个温水澡

用温水给宝宝擦洗。（接触内臂时，水温应该是温暖的，但不应该是烫的。）避免使用冷水，因为这样会导致过冷。洗澡后立即擦干婴儿，然后穿上轻便的衣服。

5.避免缺水

脱水可能是发烧的并发症。母乳或配方奶要坚持喂，确保宝宝在哭的时候有眼泪，嘴巴湿润，纸尿裤潮湿。

对于发热的新生儿、持续发热的婴儿或看起来很不舒服的婴儿，不要延误医疗护理。在没有事先咨询医生的情况下，不要给婴儿用药，更不能要使用针对成年人的药物，也不要用冰或酒精来降低婴儿的体温。

ps：如何检查婴儿的体温

要获得最精确的温度，可以在直肠内使用数字多用温度计。记住，直肠的温度会高于其他方法的温度。以下是如何通过直肠测量婴儿体温的方法：

(1)用酒精或肥皂擦拭温度计。

(2)在温度计的末端涂上凡士林或其他安全润滑剂。

(3)婴儿的屁股上脱下任何衣服、尿不湿。

(4)将婴儿放在安全舒适的床上，或放在膝盖上。

(5)当你测量体温的时候，轻轻地把婴儿抱在适当的位置。在这个过程中，不要让他们移动或摇摆，以免温度计进一步进入婴儿的直肠。

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