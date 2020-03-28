聪明的人都有一个美好的家庭，很多家长还没注意

维持良好的家庭关系很重要，可以让孩子感到安全和被爱，这有助于他们的大脑发育；有助于克服儿童饮食、睡眠、学习和行为方面的困难；使家人更容易解决问题和解决冲突，帮助你和孩子尊重不同的意见，让孩子变得更加独立。

营造优质时间

充分利用你们在一起的时间，利用每天的时间在一起交谈和分享笑声。例如，家庭聚餐和汽车旅行。与每个家庭成员进行一对一的聊天，以加强个人关系。作为一个家庭，一起做一些有规律、有趣的事情，这可以简单到周六在当地公园举行的家庭足球比赛，或者每周晚上举行的家庭棋盘比赛。共同决定为生日等特殊活动做什么，即使是年幼的孩子也可以成为这些决定的一部分。

积极沟通

积极的交流是让彼此倾听，不带判断地倾听，并开放地表达自己的想法和感受。当你在家庭中有积极的交流时，它会帮助每个人感到被理解、被尊重和被重视，这会加强关系。当孩子或爱人想要谈话时，停止你正在做的事情，全神贯注地倾听。给人们时间表达他们的观点或感受。但有时你可能不得不尊重他们不说话的必要性，尤其是当他们是青少年时。坦诚地谈论困难的事情——比如承认错误——以及各种各样的感受，包括愤怒、喜悦、沮丧、恐惧和焦虑。

注意非言语交流

并不是所有的交流都是用语言进行的，所以重要的是要注意孩子和爱人非口头表达的感受。例如，你十几岁的孩子可能不想和你说话，但有时还是会来找拥抱的安慰。注意你的非语言信息也很重要。例如，拥抱、亲吻和眼神交流会传递一个信息，那就是你想和孩子亲近。

注重团队合作

当家人作为一个团队工作时，每个人都会感到支持和有能力做出贡献。当每个人都知道自己的立场时，作为一个团队工作会更容易，所以有明确的期望、限制和界限是有帮助的。分担家务，即使是很小的孩子也喜欢这种归属感。

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