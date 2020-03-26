家有“四脚吞金兽”，如何开启省钱模式

数字总是惊人的，有调查显示，一个中等收入家庭抚养一个17岁的孩子的费用为120万人名币。相信父母听到这些数字，都会无奈地摇摇头。但毫无疑问，这是值得的，但你可以学会一些小技巧，来开启省钱模式，下面就来看看：

学区房有必要买吗？

很多人会热衷于购买高质量的学区房，但如果你准备把孩子送到私立学校，那么支付这笔费用是没有意义的。当你在家购物的时候，有必要计算一下私立学校的成本和在一个价格更高、质量可能更高的学区房所增加的成本。如果你有一个以上的孩子，公立学校可能会更便宜。实际上，在农村地区抚养孩子比在城市地区要便宜27%，这主要是由于住房和儿童保育成本较低。当然，搬到一个生活成本较低的地区所带来的后果确实需要考虑好。

试着自己做饭，而不是外卖

喂养的成本只会随着孩子的成长而增加。食品费用是育儿成本第二高的，所以这是一个可以节省成本的地方。在食物上省钱的最好方法是自己做饭。半熟的食物、外卖和餐馆都比自己做新鲜的食物要贵得多。说起来容易做起来难，因为父母缺少的一件事往往比金钱更多，那就是时间。

下班回家做饭会让人望而生畏。这就是自律的切入点。但以下是一些保持烹饪的建议：花一天（或者至少一个下午的大部分时间）来做饭。这可能是一个月一次，一周一次或介于两者之间的某个时间，但要留出一些时间提前做饭。提前计划好你的饭菜，每周做一份菜单，这样才能有计划并且提前做好准备做出美味的菜肴。

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