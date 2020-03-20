春天是娃的猛长期！如何帮助宝宝长高高？

眼下正值阳春三月，万物生长，传说中的长高“黄金季”又来啦~不过今年的情况和往年有点不同，孩子们已经宅在家里一个多月了，就连出门晒太阳的时间都少了很多！那么，在这种情况下，我们该如何帮助孩子长高呢？赶紧来了解下相关内容。

春季确实利于长高，千万要把握住！

划重点，孩子的骨骼发育和季节确实有一定关联！

世界卫生组织对世界各国儿童生长发育统计资料表明：孩子身高的增长速度在一年四季并不一样，其中在5月身高增长最快，平均可达7.3毫米。出现这种情况的原因是，人体在春夏两季血液循环速度变快，新陈代谢旺盛，呼吸消化系统增强，特别是生长激素分泌较多。

春季万物复苏，随着气温的逐渐回升，孩子全身细胞开始变得更加活跃起来，特别是软骨细胞和骨细胞。与其他季节相比，这两种细胞在春季代谢的更加频繁，可以进一步促进骨骼的生长。

如何帮助宝宝长高高，参照这六点就对了

想让宝宝在春天长高高，大家一定要把握以下六点哦，赶紧来了解一下吧。

1.晒太阳

宝宝晒太阳可以使身体生成维生素D3，从而加快钙质的吸收与转化。不过，要注意哦，孩子晒太阳的时间也是有讲究的~

一般来说，春天的时候，宝宝晒太阳的时间最好选在上午10点到下午2点之间。夏天天气炎热，最好选在上午10点前或下午4点后带宝宝晒太阳。冬天天气晴好时，大家可选在中午12点带娃晒太阳。

另外，宝宝月龄在三个月以下，晒太阳的时间不宜过长，每次在15分钟到30分钟就够了~像现在这种情况，各位可以带宝宝在阳台或者院子中晒太阳，务必要避免去人多的地方。

2.保持良好睡眠

研究发现，晚上10点到第二天凌晨2点是脑垂体分泌生长激素的高峰期。因此，想要宝宝长高高，在这段时间里要让宝宝保持熟睡状态。建议大家，在晚上9点时就开始哄宝宝睡觉，以免错过生长激素分泌高峰期。

3.注意避免某些姿势

像网上流行的亚洲蹲，最好不要让宝宝模仿。长时间保持蹲姿，很容易造成血液循环不畅，骨骼朝外弯曲生长。此外，孩子的坐姿也要多注意，应让他的背部紧靠椅背，保证脊柱挺直。

还需要特别说明的是，有的家长会给宝宝穿紧身衣裤，这可是不得，衣裤太紧会妨碍血液正常循环，不利于长高。

4.保证营养充足

充足的营养是宝宝长高的重要保证，大家要多给他吃富含氨基酸和蛋白质的食物，比如蛋黄、鸡胸肉、鱼虾、花生、芝麻、松子等。还应给宝宝吃一些应季的水果和蔬菜，比如草莓、菠菜等。

另外，各位麻麻在做菜时要尽量变化菜式哦，这样才能吸引到孩子，要保证菜肴营养的科学合理、色香味俱佳。

5.注重给孩子补钙

母乳中钙质最容易被消化吸收，宝宝6个月前建议一定要坚持母乳喂养。6个月后就可以吃辅食了，建议在辅食中添加虾皮、豆制品、坚果等高钙食物。

奶制品的含钙量较高，宝宝2岁以下，可以给他喝配方奶和母乳；宝宝两岁以上，可以给他喝酸奶、鲜奶等，每天喝300毫升到600毫升。

这里还要提醒大家，不同年龄段的宝宝在补钙的同时还应补充维生素D，从而加快钙质的吸收。

6.参加体育运动

参加适量的体育运动有助于骨骼的生长，让宝宝长高高。小宝宝可以进行抬头、翻身、踢腿、爬行等练习。大一点宝宝可以进行一些跑跳运动，从而刺激软骨和长骨骨垢生长，使下肢骨骼拉长。

疫情期间，孩子无法进行户外活动，下面育姐给大家分享几个可以在家进行的长高高运动，快来了解一下吧。

（1）跳房子

小时候都玩过“跳房子”吧？疫情期间不妨在家和宝宝一起玩吧，满满的童年回忆呢！

准备无痕胶带，在房间的地上贴出大小不一的“房子”，让孩子单双脚交替向前跳。

家长带着孩子一起玩“跳房子”，不仅可以增强宝宝的奔跑、跳跃、身体平衡能力，还能培养他们团结协作的意识。

（2）摸高跳

摸高跳这个运动很简单，大家只需设定一定高度，让宝宝原地起跳，使头顶触碰目标基准物。这个基准物可以是大人的双手、枕头等。大家也可以把气球绑在一定高度，然后让宝宝跳起来顶气球玩~

（3）石头剪刀布

“石头剪刀布”大家都玩过，可是你用双脚玩更有意思哦~

起跳后不同的落地姿势分别代表石头、剪刀和布：石头的姿势是双脚并拢落地；剪刀的姿势是两只脚一前一后分开落地；布的姿势是两只脚左右分开落地。

大家和宝宝面对面站立，然后数“一二三”一起跳，根据落地姿势判定胜负关系。如果家里人比较多，可以玩擂台赛，胜者守擂，败者换人。

这个游戏不仅简单，还可以提升宝宝的弹跳能力和反应能力，小孩子一定会乐在其中的~

最后来一条友情提示，带娃做运动前别忘了要先热身，好好伸展下四肢哦！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)