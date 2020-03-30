“武汉人喜欢吃活鱼，没问题！”你给宝宝安排了吗？

疫情期间，发生了很多有爱的事情。比如一听说武汉市民喜欢吃活鱼，十数万斤活鱼就送到了。鱼肉营养价值高，富含精致蛋白质，易于消化吸收，平时宝妈们也要记得常给自家孩子安排哦~

宝宝多大可以吃鱼？

有些宝妈因为担心宝宝会过敏，迟迟不敢让宝宝吃鱼。其实，给宝宝添加辅食以后，就可以给他吃鱼啦~但注意一定要确保是全熟!

至于添加的方法，和其他食物一样：先少量吃，观察3-5天看看是否有过敏问题。如果没什么不良反应的话，就可以放心给宝宝吃啦~

宝宝吃多少鱼肉合适?

根据美国食药监局FDA的建议，成人每周吃2—3次次，尤其是准妈妈和哺乳期妈妈。对于大人来说，每份120g，大概成人手掌大小。

至于孩子，每周最好吃1—2次鱼，不同年龄建议吃的量不同，请看表格：

再来看看中国居民膳食指南的建议：

2岁的宝宝呢，没有明确的吃鱼建议。每天可以安排肉、禽、鱼一共25—75g，随着月龄增加慢慢加量就好，鸡肉、猪牛肉、鱼肉这些可以交替吃。

2—4岁的孩子每天平均吃水产品15—20g，相当于一周食用105—140g。大家可以分2—3次给孩子吃，当然了如果条件允许可以天天安排，注意减少量就行了。

看到这里，大家有没有发现相比FDA推荐，咱们中国膳食指南建议的吃鱼(水产)量要更多。大家可以综合考虑，每周给宝宝吃2—3次。

怎么挑鱼？

1.推荐

三文鱼、鳕鱼(真鳕、狭鳕等)海鲈鱼、龙利鱼、鲶鱼、鲳鱼、比目鱼、沙丁鱼、鳟鱼、虾、扇贝、牡蛎、螃蟹、鱿鱼、大龙虾等污染小(低汞)、营养高(富含DHA)、刺儿少。

鲱鱼、白鲑、鳀鱼、鲻鱼这些也不错，但不常见。

鲫鱼、带鱼、草鱼等咱们常吃的河鱼、淡水鱼虽然重金属污染不会太高（具体看各地水质以及污染程度），但含有的DHA相对较少，刺较细、小，一般适合1岁以上孩子吃。

2.禁忌

△ 个头太大或太小的鱼。对于同一品种的鱼来说，个头大的鱼通常年龄更老，肉质比较粗糙，还可能富集更多环境污染物;个头小的鱼虽然安全性没问题，但往往还没长大成熟，体内的香气物质比较少，吃起来没那么香。

△ 大型肉食类的鱼。比如鲨鱼、剑鱼、旗鱼、方头鱼、大眼金枪鱼等容易蓄积重金属等有害物质，不建议食用。

△ 小摊小贩卖的鱼。虽然方便也便宜，但鱼的来源和品质无法保证，可能隐藏着安全隐患，比如重金属超标、寄生虫等，还是去正规超市、菜场买吧。

△ 野生鱼。千万别迷恋，要知道环境污染存在不确定性，野生鱼可能更容易富集一些有素物质，比如有毒的海藻、小鱼小虾等，人吃了容易中毒甚至危及生命。

△ 腌制的鱼。其早已被国际癌症研究机构(IARC)列为第一类致癌物，大家一定要少吃。

怎么吃鱼？

1. 挑部位

去皮，鱼背深色肉、鱼身两侧深色肉、腹部深色肉等部分积累的有害污染物相对较多，或者烹饪前直接去除。

2. 烹饪方法

推荐采用蒸、煮、炖等方式，油炸、烤、煎等方法不建议哦~做成鱼丸也是一个不错的选择，味道鲜美且口味清淡，无论哪种鱼都能做。

给孩子准备菜肴时不妨加一些蔬菜，增加口感的同时又均衡营养。比如炖鱼时可以添加冬瓜、香菇、萝卜、豆腐等作为配菜。但要注意口味宜清淡，鸡精、味精要少放或不放，辛辣刺激性调料不要加。

这里提醒大家，千万不要只给孩子喝鱼汤不吃肉。因为呐鱼汤的营养基本上都在鱼肉中，正确的做法是既吃肉又喝汤哦~

现在，大家知道怎么给宝宝吃鱼了吧？赶紧安排哟~

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