开学时间确定，家长：终于啊，都快疯了！

全国各地开学时间表陆续“出炉”

喜大普奔！

前方一传来消息

孩子们终于要“滚”回学校

爹妈们嗨起来，抑制不住内心的狂喜……

一场突如其来的新冠肺炎疫情

假期一而再再而三充值

开学一次又一次推迟

作为家长

有很多人坦言从没如此渴望着开学

为什么要放假?

因为再不放假，老师就要疯了!

现在是再不开学，家长们就要疯了!

特别是孩子上网课以后

无数家长忍不住在朋友圈吐槽

每天鸡飞狗跳

既是保姆、厨师

又是老师、助教、网管

还被气的肝疼……

即便是假期，必须要每天早起

好不容易有个能睡懒觉的机会

去却遇上了“孩子上网课”

你这边得各种准备

除了调适好设备

还要治好孩子的“拖延磨蹭症”

小崽子不到最后1分钟

就是不到桌子前

一上课事更多了

喝水、上厕所、吃东西

无奈之下只好放大招了

你以为这就完了

孩子乖乖坐在桌前也不能放松警惕

以防他耍小聪明金蝉脱壳

孩子负责上课就好

咱们一把年纪

还得德智体美劳全面发展

接到老师任务

马上各种手机拍照，拍视频

不仅要做孩子的人肉相机架

还要批改作业，讲解难点、重点

一天24小时贴身服务

轮番当起语文、数学、英语、音乐、美术、体育等各科老师

还有时呢

突然有了年逾古稀的感觉

感觉自己啥也不懂!

这个网站挤不进去

那个app登录不了

家里的wifi也凑热闹搞个罢工

而比起上课

辅导作业更是艰难

你品，你细品

看看像不像下图这个字

小崽子玩耍时精神

一写作业就犯困

好不容易开始学习了

分分钟让人崩溃

听到邻居怒吼别慌

都是天涯沦落人!

再看看孩子作业

估计心里怎么想的都写出来了

啥叫皇帝不急太监急，这就是!

连晚上做梦都梦到

老师站一圈要作业

而且有的家长还要在家办公

或是一家俩孩子

难度系数更直线上升

当然了，孩子也难！

如此看来

辅导作业可能就是

九九八十一难后的八十二难吧

疫情期间，大家都不容易啊~

现在好了，开学在即

大家的日子马上就要回归正常了，

恭喜，恭喜!

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