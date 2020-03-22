BB为什么会遗尿？其实不必太担心

很多孩子有遗尿的现象，让家长很担忧。事实上，孩子在婴幼儿时期遗尿是正常的生理现象，无需过分担忧。如果你想了解孩子遗尿的原因及治疗方法，那么下面将会是你期待的内容。

小儿遗尿是怎么回事?

一般来说，孩子在1岁内每天排尿次数大概是20次。随着孩子慢慢长大，膀胱容量也会变大，三岁左右时每天排尿次数大概是11次，夜间可能排尿一次。需要注意的是这里的夜间排尿是自主排尿，如果孩子夜间排尿为不自主排尿，而且一周超过2次，持续时间又超过6个月，那这就是遗尿症。

孩子为什么会遗尿?

1.遗传因素

遗尿是会遗传的。如果孩子父母双方或有一方以前有遗尿问题，那么孩子患遗尿症的概率就会很高，前者高达3/4，后者高达1/2。

2.睡得太沉

孩子晚上遗尿的一个因素是因为处于深度睡眠状态。孩子如果白天玩得比较累，睡前饮水又过多，那么就可能出现遗尿现象。

3.患有疾病

如果孩子患有尿路感染、脊柱裂、脊髓损伤、癫痫、蛲虫症、肾脏疾病等，那么孩子也可能会出现遗尿问题。当然还有的孩子有遗尿问题是因为受卫生习惯、环境因素、精神因素的影响。

4.膀胱的夜间控制能力发育迟缓

小孩子膀胱的控制能力不强，慢慢长大后，膀胱的控制能力会变强，所以孩子遗尿的现象会减少。但少数孩子即使进入青春期还会出现夜间遗尿问题。

怎么治疗小儿遗尿问题?

1.建立条件反射很重要

父母要掌握好孩子晚上遗尿的时间点，每晚早于那个时间点半个小时左右叫醒孩子去排尿。这样训练一段时间后，孩子们就会建立条件反射，到点自动醒来排尿。

2.锻炼孩子的膀胱功能

怎么锻炼孩子膀胱的能力呢?可以通过白天让孩子多喝水的方式进行，然后让孩子尽量延长两次排尿的时间。如此一来，膀胱的容量就会慢慢变大。同时也鼓励孩子在排尿时中断，数1到10再继续，来提高膀胱括约肌的控制能力。

3.设置好日程表

日程表每天记录孩子的排尿情况，当孩子晚上出现遗尿问题时，寻找遗尿的原因。当孩子晚上没有遗尿时，也寻找未遗尿的原因。孩子没有遗尿时，可以奖励孩子。通过这样的方式，慢慢改善遗尿问题。

其实，孩子在幼时出现遗尿问题是正常的现象，所以父母不要过于着急。当然如果孩子比较大了，还经常遗尿那就需要正视，并及时就医以解决问题!

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)