孩子自卑？拯救指南了解一下

家长们知道自卑的孩子会有什么表现吗？当孩子有自卑心理时，该如何帮助孩子摆脱自卑心理，让他们更加自信呢？下面这些内容，家长们要认真学习。

有自卑心理的表现

1.不敢同别人交流，很少交友：孩子如果有自卑心理，其中一个表现就是不敢同别人交流，交友甚少。他们总认为自己不如别人，所以害怕与别人交流。另外，他们又怕别人不愿意与其做朋友，所以干脆不交朋友。

2.没有主见，不敢行动：自卑的孩子遇到事情往往都会没主见，他们只会唯唯诺诺、低眉顺耳。很多时候，他们也不会去采取行动改变现状，只会在心里千遍万遍的感春伤秋。

3.回避竞争，不敢表现自己：有些孩子爱出风头，而自卑的孩子从来不会愿意“出风头”。他们也总是回避竞争、回避竞赛。

如何帮助自卑的孩子？

1.语言帮助：家长对待自卑的孩子不要习惯打击，而应该经常夸赞、表扬。比如，家长可以适当的夸孩子“你真聪明！”、“你真棒”……长此以往，孩子们在鼓励下会变得越来越自信。

2.发挥孩子的长处：孩子们都会有自己的优势，而每个孩子的优势是不同的，家长可以着重让孩子发挥其长处。比如孩子唱歌唱的好，就让孩子练唱歌；孩子画画好，就让孩子画画……孩子们的优势发挥出来，他们从心里就会慢慢肯定自己，也会变得更加自信。

3.洗刷阴影：自卑的孩子可能受失败影响，一直无法走出阴影。这个时候，家长可以帮助孩子，让孩子明白失败是成功之母，应该从失败中吸取教训而不是感觉耻辱。当孩子们能够正确面对失败时，他们的自卑心理也会慢慢消失。

4.改变孩子的形象：很多孩子自卑是受外在形象影响，他们总认为自己不好看。这个时候家长就应该帮助孩子提升他们的个人形象，让他们看起来更加精神，更加整洁、大方。这样孩子们也会越来越自信。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)