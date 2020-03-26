BB脸上冒出小红点、小白点，怎么办？

对于妈妈来说，宝宝有任何细微的变化都会使她们感到担心，生怕宝宝出现不适。在宝宝成长过程中，有的会发现自己的孩子脸上会出现一些小白点和小红点，这该怎么办？下面，就为大家详细讲解：

脸上出现小红点

1.洗护方面。爸爸妈妈在给宝宝穿的衣物尽量以干爽为主，材质尽量选择棉质衣服，化纤衣服不要让宝宝穿戴。爸爸妈妈切忌不要让宝宝穿过多衣服而导致宝宝出汗太多，甚至浸湿衣服。此外，含碱性的沐浴露尽量不要给宝宝使用，否则宝宝在洗完澡后皮肤会更加干燥。当然，宝宝的洗澡频率也要加以控制，不要频率过高。

2.饮食方面。如果妈妈是母乳喂养宝宝，那么辛辣食物不要食用，容易引起上火的食物例如牛肉、荔枝等也尽量远离。如果妈妈是奶粉喂养宝宝，需要考虑更换奶粉。此外，爸爸妈妈要清楚宝宝过敏的食物，避免这些食物让宝宝食用。

3.药物治疗。以上两点是宝宝脸上出现了少许红点而采取的措施，如果宝宝脸上红点过多，或者随着日期的变化不断增加，爸爸妈妈要及时带宝宝就医治疗，如果医生推荐涂抹药物，爸爸妈妈要切记询问医生这些药物有无副作用以及使用过程中是否有注意事项。

脸上出现小白点

1.洗护方面。爸爸妈妈在给宝宝洗脸时动作一定要轻柔，千万不要戳破小白点，擦脸的毛巾不宜过热，最好使用干软的毛巾。

2.宝宝方面。宝宝脸上出现小白点后，爸爸妈妈一方面要注意日常卫生，另一方面也要看护好宝宝，不要让他们把小白点抓破，否则会引发其他问题。

3.多换洗衣服。一般来说，如果宝宝的小白点下方是红色的，这些小白点大多是湿疹。因此在日常生活中，爸爸妈妈要给宝宝多换洗衣服，以防感染。

当宝宝脸上出现这些异常现象时，建议及时就诊，并配合医生科学护理，相信孩子很快就能好起来~

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