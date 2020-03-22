看好这5样，不适合孩子睡前吃！

在这世界上有各种各样的零食，成年人尚不能抵挡它们的美味，更何况自制力比较弱的宝宝。宝宝睡前吃过多垃圾食品，不仅容易长胖，增加患糖尿病、高血脂的风险，还会长蛀牙，出现肠胃不适的症状。以下这些食物，千万不要让孩子睡前吃：

1.冰淇淋

炎热的夏天，很多宝宝都会在睡前吃一个冰淇淋，但是现在市面上很多冰淇淋中掺杂了过量的化学成分和色素，宝宝在睡前吃了它们，不仅会刺激消化系统，更会影响脑部发育，使他们出现失眠多梦、焦躁不安的情况。

2.甜味饮料

大部分宝宝都爱吃甜食，这其中酸酸甜甜的饮料成为他们的最爱，有的宝宝甚至要一天喝上好几瓶甜味饮料，睡前也不例外。但是事实上，大多数甜味饮料含有过多的添加剂，宝宝喝完立即入睡，不仅会因为没有及时消化导致胃酸，使宝宝半夜惊醒，还有可能因含有咖啡因刺激宝宝的大脑，使宝宝长久无法入睡。

3.高盐量食物

高盐量食物，比如烧烤、麻辣烫等，这些食物中含有大量的盐分，宝宝在睡前食用，容易口渴，需要喝大量的水，这对宝宝也是有一定的坏处的。小一点的宝宝不懂自己上厕所，容易尿床，大一点的宝宝即使能够自己上厕所，夜晚不断起身也会影响睡眠。

4.红薯

宝宝在白天可以多吃红薯、栗子，它们富含营养，并容易被消化吸收。但是在睡前最好不要食用，因为它们容易使宝宝出现胃胀气。

5.巧克力、奶茶

巧克力、奶茶这些高热量的食物，多食用不仅容易使宝宝发胖，还会刺激宝宝的大脑，影响发育，使宝宝精神兴奋，长久无法入睡。

总之，宝宝睡前最好不要吃东西，如果宝宝真的在入睡前特别饿，父母可以让宝宝吃一些易消化的食物，例如软面条、稀饭。以上是宝宝睡前千万不能吃的食物，为了宝宝的身体健康，各位父母可要牢记哦！

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